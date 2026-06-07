為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獲綠色旅遊目的地認證銀質獎 雲嘉南管理處落實永續行動

    2026/06/07 12:22 記者王涵平／台南報導
    雲嘉南濱海國家風景區管理處參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，今年獲得銀質獎。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，今年獲得銀質獎。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處從2020年參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，2024年取得銅質獎，今年進一步獲得銀質獎，處長徐振能表示，將以守護濕地與沿海生態、建立具氣候韌性的濱海目的地，以及引導旅客體驗產業、社區與自然共生為願景，持續深化與在地社區的合作。

    「綠色旅遊目的地認證」是由荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）所創建的永續認證系統，依據全球永續旅遊委員會（GSTC）的國際標準，從目的地管理、自然與景觀、環境與氣候、文化與傳統、社會福祉及商業與行銷等6大面向進行檢視，通過這項認證的核心意義，在於建立觀光目的地具在地性的永續管理機制，藉此降低旅遊發展過程中對於社會經濟、文化與環境所帶來的衝擊。

    雲嘉南管理處也藉由參與「綠色旅遊目的地百大故事競賽」（Green Destinations Top 100 Stories Competition），向國際展現台灣西南沿海推動永續旅遊的在地實踐。自2021年起，轄區深具地方特色與生態價值的實踐案例，連續5年入選百大故事，案例包括：井仔腳鹽田文化重振、好美里沙灘復育、口湖鄉椬梧濕地與水共存、布袋鹽田鳥類棲地保育，以及七股地區在候鳥生態與地方生計間尋求平衡等治理故事，記錄了雲嘉南沿海地區在自然景觀維護、歷史文化保存與在地社區協作等面向的實務經驗與成果，也是國內外旅客選擇永續旅遊目的地的最佳指南。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，今年獲得銀質獎。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，今年獲得銀質獎。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南管理處守護濕地與沿海生態。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南管理處守護濕地與沿海生態。（雲嘉南管理處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播