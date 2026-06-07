獲綠色旅遊目的地認證銀質獎 雲嘉南管理處落實永續行動

雲嘉南濱海國家風景區管理處參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，今年獲得銀質獎。（雲嘉南管理處提供）

雲嘉南濱海國家風景區管理處從2020年參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，2024年取得銅質獎，今年進一步獲得銀質獎，處長徐振能表示，將以守護濕地與沿海生態、建立具氣候韌性的濱海目的地，以及引導旅客體驗產業、社區與自然共生為願景，持續深化與在地社區的合作。

「綠色旅遊目的地認證」是由荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）所創建的永續認證系統，依據全球永續旅遊委員會（GSTC）的國際標準，從目的地管理、自然與景觀、環境與氣候、文化與傳統、社會福祉及商業與行銷等6大面向進行檢視，通過這項認證的核心意義，在於建立觀光目的地具在地性的永續管理機制，藉此降低旅遊發展過程中對於社會經濟、文化與環境所帶來的衝擊。

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雲嘉南管理處也藉由參與「綠色旅遊目的地百大故事競賽」（Green Destinations Top 100 Stories Competition），向國際展現台灣西南沿海推動永續旅遊的在地實踐。自2021年起，轄區深具地方特色與生態價值的實踐案例，連續5年入選百大故事，案例包括：井仔腳鹽田文化重振、好美里沙灘復育、口湖鄉椬梧濕地與水共存、布袋鹽田鳥類棲地保育，以及七股地區在候鳥生態與地方生計間尋求平衡等治理故事，記錄了雲嘉南沿海地區在自然景觀維護、歷史文化保存與在地社區協作等面向的實務經驗與成果，也是國內外旅客選擇永續旅遊目的地的最佳指南。

雲嘉南濱海國家風景區管理處參與「Green Destinations（GD）」綠色旅遊目的地認證系統，今年獲得銀質獎。（雲嘉南管理處提供）

雲嘉南管理處守護濕地與沿海生態。（雲嘉南管理處提供）

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