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    全國技高生專題創意競賽 37件首獎作品高雄科工館展出

    2026/06/05 12:17 記者許麗娟／高雄報導
    技高學生發會實作與創意，展現學習成果。（科工館提供）

    技高學生發會實作與創意，展現學習成果。（科工館提供）

    第16屆「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」37件第1名作品，6月3至5日在科學工藝博物館北館大廳展出，展出的優秀作品是從2000件複賽作品中脫穎出，展現技術型高中多元教學成果與務實致用特色。

    今年賽事全國共有2568校科參與校內初審，約2000件作品進入複賽，經層層選拔後，最終有277件作品晉級全國決賽，包括「專題組」154件、「創意組」123件，其中15群科榮獲第1名之37件作品，近日於科工館參展。

    教育部國民及學前教育署表示，透過專題實作課程，鼓勵學生面對真實問題，藉由團隊合作、資料蒐集、實驗驗證及創新設計等歷程，培養跨域整合與實務應用能力，藉以提升技高學生創意發想與實務應用能力。

    本屆競賽作品主題多元且極具創意。「專題組」動力機械群由彰化師範大學附屬高工「永電式胎壓偵測」榮獲第1名，學生透過輪胎行駛過程產生的機械能，以壓電晶體轉換為電能，兼顧行車安全與節能環保效益。

    「專題組」商業與管理群則由羅東高商「『柳』轉夕陽—以三金循環模式建構銀柳產業之綠色商機與永續發展策略」獲得第1名，學生從在地農業議題出發，結合ESG理念與地方創生概念，探索廢棄枝葉再利用。

    「創意組」家政群由國立華南商職「織竹樂—老幼共學創新竹編教材設計」榮獲第1名，從傳統竹編工藝設計適合不同年齡層共同操作的創新竹編教材。

    展覽期間除作品實體展示外，並安排獲獎學生現場解說，讓參觀民眾深入了解技高學生如何結合專業知識、生活需求與產業應用，將創意轉化為具體成果。

    全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽37件第1名作品，在國立科學工藝博物館北館大廳展出。（科工館提供）

    全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽37件第1名作品，在國立科學工藝博物館北館大廳展出。（科工館提供）

    今早頒發現場人氣獎。（記者許麗娟攝）

    今早頒發現場人氣獎。（記者許麗娟攝）

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