我國碳費首年收49.7億元 環團籲費率應穩健提升

台灣碳定價制度上路1年，今年5月正式收費，環境部公布全國共收到49.7億元，未來將用於溫室氣體減量與調適等用途。（圖取自環境部簡報）

台灣去年啟動碳定價制度，今年正式收費，環境部統計，共收到49.7億元，因制度包含企業自主減量（減少碳排放）可使用優惠費率，環保團體認為，若要確保碳費制度穩健運作，讓企業真正落實減碳，後續碳費費率調升至關重要。

我國目前碳費每公噸收300元，台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，依據先前碳費費率審議會決議，規劃碳費費率每2年檢討並調升一次，並建議在2030年達到1200到1800元，建議今年底前公告下一期費率，讓企業提前因應，提升費率除了能強化減碳誘因外，也能提高企業未履行自主減量計畫的違規成本，敦促企業落實。

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然而，針對ETS試行規劃，林雨璇說，目前無論是學界、民間團體或是業界皆有不少聲音主張應審慎評估並暫緩推動，在現行碳費制度與自主減量計畫初步落實階段，若同步導入ETS試行，恐增添政府行政管理成本，也可能提高企業的學習成本，導致政策訊號不明確，影響企業低碳投資決策。

環境權保障基金會主任湯琳翔認為，國外碳定價收入用途大致可區分為：加速減碳技術的投資與導入、加強調適、納入一般財政收入，以及透過減稅、退稅、補貼健康保險或針對弱勢群體減免能源帳單等方式，給予民眾面對淨零轉型的生活支持。

至於我國碳費收入未來的應用，湯琳翔建議，環境部在規劃獎補助事業及縣市政府的經費上，應該嚴格限制避免補助回流到碳費徵收對象上，以免落入「補助污染者」的錯誤邏輯，可以參考日本將碳稅收入投入在中小企業使用再生能源或節能上。

在補助縣市政府的部分，湯琳翔說，應優先補助縣市政府已經列入「縣市溫室氣體減量執行方案」或「縣市調適執行方案」的計畫項目，可避免補助縣市政府未經事前詳細規劃的項目，並考量到縣市政府普遍因財政收支劃分法修法後收入增加，應要求縣市政府增加自備款的比例。

湯琳翔最後建議，在設定補助的競爭性條件上，除了減碳量或調適目標等指標之外，可以參考美國加州碳交易收入將35％用於支持弱勢及低收入社區的專案，鼓勵縣市政府提出補助項目時加入專案對轄區內弱勢群體的支持，也符合碳費的公正轉型用途。

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