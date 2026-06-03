宜蘭冬山熱氣球嘉年華+光雕音樂秀 這4天升空

宜蘭冬山熱氣球嘉年華+光雕音樂秀 這4天升空2026/06/03 17:43 記者江志雄／宜蘭報導
2026宜蘭冬山熱氣球嘉年華，訂於6、7、13、14日舉行4天，圖為去年活動畫面。（冬山鄉公所提供）
2026宜蘭冬山熱氣球嘉年華訂於6、7、13、14日在冬山火車站旁的綠競場舉行4天，活動當天備有2顆熱氣球載客繫留升空，早鳥場清晨5點開始售票，仍採現場購票，冬山鄉公所歡迎大家相揪搭熱氣球飛上天。
冬山鄉公所今天（3日）指出，6日的早鳥場升空時間配合記者會，延到上午6點，其他3天首場次都在5點半升空，活動持續到7點半。下午場3點發放號碼牌，3點半售票，升空時間4點半到6點半，晚間6點45分到7點另有熱氣球光雕音樂秀。
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排隊購票1人限購2張，票價500元，只收現金，每顆熱氣球每趟最多開放4人搭乘，搭火車遊客在冬山火車站下車，會場就在車站旁邊。冬山鄉公所說，活動將依天氣狀況作彈性調整，相關資訊請上「幸福冬山」臉書粉專查詢。
冬山熱氣球嘉年華熱氣球升空後，與周邊景致相映成趣。（冬山鄉公所提供）
冬山熱氣球嘉年華今年仍在冬山火車旁的綠競場舉辦。（冬山鄉公所提供）
冬山熱氣球嘉年華的經典視角。（冬山鄉公所提供）