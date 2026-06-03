扇形車庫第一排景觀席》彰化台鐵舊宿舍招商 「洞洞屋」視野一級棒

彰化市公所和台鐵合作把台鐵舊宿舍群修復活化，工程完工重現洞洞屋風華。（記者張聰秋攝）

列為彰化縣文化景觀的彰化台鐵舊宿舍群，歷經多年整建修復，第3期工程日前完工，包括鐵道迷熟知的「洞洞屋」在內3棟歷史建築重現風華。彰化市公所同步啟動招商作業，規劃結合文創、觀光與地方產業發展，打造文創育成及遊客服務據點，讓沉寂多年的百年鐵道聚落重新活化。

台鐵舊宿舍群位於彰美路與民生地下道旁，與國定古蹟扇形車庫隔道相望。市公所自向台鐵承租、認養後，分階段推動整建計畫，先完成宿舍廣場綠美化、巷道改善及指標系統建置，第3期則投入7836萬元進行歷史建築修復，工程去年動工、今年完工。此次修復的3棟建築橫跨日治時期、戰後及美援年代，呈現不同時期的建築特色，也保留鐵道聚落發展軌跡。

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俯瞰扇形車庫12股車道

其中最受矚目的「洞洞屋」為4層樓建築，緊鄰鐵道而建，站上高樓層即可俯瞰扇形車庫12股車道及列車進出景象，被鐵道迷稱為「扇形車庫第一排景觀席」。由於視野開闊、距離鐵道極近，成為全台少見兼具歷史價值與觀景特色的鐵道文化空間。

彰化市長林世賢表示，台鐵舊宿舍群2018年登錄為文化景觀，是台灣保存相對完整的台鐵員工宿舍聚落，也是彰化鐵道觀光軸線的重要節點。歷經多年爭取與修復，老建築得以保存並重新利用，不僅保留城市記憶，也為彰化鐵道觀光增添新亮點。

為慶祝歷史建築修復竣工，彰化市公所將於6月6日、7日舉辦「彰化驛官舍鐵支路嘉年華」活動，安排鐵道主題市集、DIY體驗、光影秀、藝人演出、親子劇場、文化導覽及小火車體驗等活動，並設有闖關抽獎。市公所希望透過活動讓更多民眾走進百年鐵道聚落，認識彰化鐵道文化，也為未來活化營運暖身。

彰化市長林世賢站在修復完成的洞洞屋陽台，能一覽扇形車庫和火車進出景像，視野超棒。（記者張聰秋攝）

台鐵舊宿舍群位於彰美路與民生地下道旁，與國定古蹟扇形車庫隔道相望，區內洞洞屋建築物是地標。（記者張聰秋攝）

彰化市公所將於6月6、7日兩天在修復完成的台鐵舊宿舍群園區辦活動，歡迎民眾參加。（市公所提供）

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