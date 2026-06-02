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    首頁 > 生活

    「吳府王爺盃」全國歌唱比賽「神明挑評審」 今年車馬費很省

    2026/06/02 17:15 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣鹿港鎮護安宮舉辦歌唱比賽，特地辦「博杯」大典讓神明來挑評審。（粘勝傑提供）

    彰化縣鹿港鎮護安宮舉辦歌唱比賽，特地辦「博杯」大典讓神明來挑評審。（粘勝傑提供）

    神明也會精打細算！彰化縣鹿港鎮護安宮舉辦「吳府王爺盃」全國歌唱比賽，最大特色就是由神明來選評審，今年有24人報名評審，今天（2日）以「博杯」來選出4位評審，巧合的是4人就有3人是在地人，只有1人是彰化市，由神明幫廟方省下車馬費！

    護安宮副主委粘勝傑說，該廟的歌唱比賽都是在端午節登場，今年車馬費部分，以距離遠近來補助，最多2000元，最少500元，但是在地的福興、秀水與鹿港的評審，就不再補貼，今年剛好抽中4人當中，有2個是鹿港人，1個是秀水人，1位是彰化市人，也就是說，今年車馬費只有彰化市評審可以獲得500元補貼。

    粘勝傑表示，以「博杯」來選評審，比賽者都很服氣，因為評審都是由神明挑的，依照「聖杯」多寡的前4人才能獲選。今天有評審得知自己被神明挑中了，對方開心的說，昨天專程來拜拜，今天就如願以償，明天要專程來拜拜還願。

    彰化縣鹿港鎮護安宮舉辦歌唱比賽，特地辦「博杯」大典讓神明來挑評審。（粘勝傑提供）

    彰化縣鹿港鎮護安宮舉辦歌唱比賽，特地辦「博杯」大典讓神明來挑評審。（粘勝傑提供）

    彰化縣鹿港鎮護安宮舉辦歌唱比賽，為了公平，用博杯來選出評審。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮護安宮舉辦歌唱比賽，為了公平，用博杯來選出評審。（民眾提供）

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