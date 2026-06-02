花火招牌失靈？澎湖5月份旅遊人次 5年來首度跌破20萬

澎湖花火節5月4日升空，5月首度跌破5年來20萬人次紀錄。（澎湖縣政府提供）

喔澎湖國際海上花火節5月4日升空以來，揭開澎湖觀光旺季序幕，但5月份海空入境澎湖旅客共18萬3272人次，不僅較去年同期21萬0753人次減少2萬7481人次、衰退13％，更是近5年來首度跌破20萬人次大關，再度引發各界對於花火節存廢的討論熱度。

2022年由於疫情，國外旅遊市場受阻，導致國旅大爆發，當年5月入境澎湖旅客為21萬7809人次，2023年達23萬3403人次創高峰，2024年為20萬0978人次，2025年回升至21萬0753人次，今年則降至18萬3272人次，出現明顯下滑情形。

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前縣政顧問郁國麟指出，花火節長年成功吸引人潮，但若澎湖觀光只剩煙火，缺乏文化故事與深度旅遊內容，難以吸引遊客重複造訪。他認為，澎湖需要打造更多元的旅遊特色，而非過度依賴單一活動。

立委楊曜也感嘆，過去花火節期間往返澎湖機票一票難求，如今連週五返澎航班載客率都不到一半。以「天氣很熱、景氣很冷」，並呼籲有意角逐下屆縣長者，應提出未來10年產業發展藍圖，協助澎湖突破發展瓶頸，留住年輕人才。

對於旅遊市場降溫，澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，去年5月底適逢端午連假，5月29、30日單日入境人數均突破萬人，今年則無相同假期效應。統計顯示，今年5月海運旅客較去年減少1萬4536人、衰退22％；空運減少1萬2945人、衰退9％，合計減少2萬7481人。

七龍珠適合的年齡層，無法像去年史努比廣泛。（澎湖縣政府提供）

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