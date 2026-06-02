台南新市白蓮霧節6/21登場 吉祥物吊飾2.0先曝光

新市白蓮霧節將於21日舉行，新版吉祥物吊飾「霧妹」搶先曝光。（記者劉婉君攝）

台南新市白蓮霧節即將於本（6）月21日登場，為了推廣並保存在地的產業文化，新市區公所去年推出吉祥物「霧寶」吊飾，受到歡迎，今年再設計2.0版，粉紅色的「霧妹」，除了將於白蓮霧節結合活動限量贈送，後續也將會配合新市區圖書館推廣閱讀。

白蓮霧為台南市新市區的特色產業，6月進入產期，清甜滋味受到許多老饕喜愛，但隨著南科帶動地方發展，且白蓮霧容易自然落果，照顧不易，栽種數量逐年減少，列管的白蓮霧老樹也從早期的88棵減少至32棵。

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為了行銷新市白蓮霧，保存地方產業文化，新市區公所將於21日舉辦白蓮霧節，並結合社內社區發展協會，設計九宮格禮盒，以8顆白蓮霧搭配1塊白蓮霧葉為材料製作的手工皂。新市區長張榮哲說，白蓮霧產量逐年減少，希望藉此保留傳統清甜滋味的記憶，也讓大家看見社區用白蓮霧開發出來的商品。

而新市區公所繼去年推出吉祥物白蓮霧寶寶「霧寶」，今年再推出「霧妹」，粉紅色的可愛造型，今（2）日率先曝光。除了21日白蓮霧節當天購買展售市集500元園遊券即送1隻，限量100隻，當天於現場店家消費滿5家，也可獲贈1隻，限量100隻。

為了鼓勵民眾閱讀，也將與新市區圖書館搭配借20本書送1隻，限量100隻，活動開始的時間將會另外公布。

新市區公所繼去年推出吉祥物「霧寶」吊飾，今年再推出粉紅色的「霧妹」。（記者劉婉君攝）

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