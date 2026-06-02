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    首頁 > 生活

    台20線藝文廊帶啟動 6大提案打造台南山域新典範

    2026/06/02 15:51 記者王姝琇／台南報導
    「山間甜路」計畫是結合友善農作與文化保存的地方創生，讓人可以體驗手作黑糖。（圖由台南市政府提供）

    「山間甜路」計畫是結合友善農作與文化保存的地方創生，讓人可以體驗手作黑糖。（圖由台南市政府提供）

    行政院正式核定台南市地方創生計畫多元徵案「藝出臺貳十－藝文廊帶幫浦地方創生計畫」，獲中央補助1195.3萬元，展現中央與地方、公私協力推動地方創生的成果，也為台南市山區藝文與產業發展注入新動能。

    市長黃偉哲表示，台20線沿線擁有豐富且多元的自然與人文資源，包括曾文溪流域地景、惡地地形、化石文化、竹工藝、糖業文化及淺山農業等，是台南極具特色的重要山域生活圈，期許透過藝術與文化轉譯，逐步建立台南山域創生新典範。

    「藝出臺貳十－藝文廊帶幫浦地方創生計畫」以台20線為主軸，串聯大內、左鎮、玉井及南化4區，整合山域自然生態、文化工藝、農業產業與藝術創作能量，打造具地方特色的山區藝文廊帶與地方創生支持系統，計畫共提出6項事業提案。

    提案從黑糖文化復振、山林古道修復、跨世代共學、植物療癒品牌、竹資源循環到竹藝文化生成等面向切入，展現地方創生從產業、文化到環境教育的多元實踐。其中，「山間甜路：黑糖文化與生態行動」將於南化區重現傳統糖廍文化，打造手工黑糖文化展區與體驗場域；「獵人起始式－藝術文化古道營造」透過古道修復與藝術共創，重建山林文化記憶。

    「堊地好青」及「藝術添翼」計畫，聚焦青年培力與竹藝文化傳承，透過共學與藝術陪伴，為地方工藝注入新生命；而「植癒左鎮」及「左鎮竹資源循環示範計畫」，則以植物文化與循環經濟為核心，結合環境教育與社群參與，打造兼具永續理念與地方特色的創生模式。

    有內山堊地之稱的左鎮，透過「堊地好青」計畫，結合食農教育、古道踏查，讓人認識左鎮的豐富歷史與自然生態。（圖由台南市政府提供）

    有內山堊地之稱的左鎮，透過「堊地好青」計畫，結合食農教育、古道踏查，讓人認識左鎮的豐富歷史與自然生態。（圖由台南市政府提供）

    「藝術添翼」在於紀錄與行銷左鎮的傳統竹編工藝及產業，讓更多人認識左鎮的豐富竹林資源。（圖由台南市政府提供）

    「藝術添翼」在於紀錄與行銷左鎮的傳統竹編工藝及產業，讓更多人認識左鎮的豐富竹林資源。（圖由台南市政府提供）

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