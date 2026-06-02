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    首頁 > 生活

    「好吃到想住台灣」韓商力讚台灣芒果 簽約採購200公噸

    2026/06/02 15:52 記者黃淑莉／雲林報導
    韓國人愛吃台灣芒果，台灣芒果超過4成外銷到韓國。（記者黃淑莉攝）

    韓國人愛吃台灣芒果，台灣芒果超過4成外銷到韓國。（記者黃淑莉攝）

    在農業部農糧署輔導之下，雲林漢光農產企業今（2）日與韓國CR商社簽訂「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄（MOU）」，將致力台韓農產合作，預計初期台灣芒果外銷到韓國200公噸。

    「台灣芒果好吃到讓人想住在台灣」，出席MOU簽署的韓國CR商社社長洪昌來說出韓國人對台灣芒果的喜歡，今天簽署儀式在西螺漢光農企業辦理，漢光總經理廖健凱與洪昌來代表簽署，宣示共同拓展韓國市場，為台韓農業經貿合作再跨前一大步。

    廖健凱說，近年韓國政府為穩定民生物價，針對部分進口水果及季節性農產品實施階段性關稅優惠措施，其中台灣芒果輸往韓國的關稅優惠期間至6月30日，由原本30％大幅調降至5％，提高台灣芒果在韓國市場的價格競爭力，也加速帶動韓方當地業者採購台灣農產品需求。

    廖健凱指出，台灣芒果品質佳、香味足，在國際市場享有良好口碑，其中，愛文芒果以鮮豔色澤、濃郁果香及高甜度著稱，深受韓國民眾喜愛，這次合作突破過去仰賴貿易商整合出口的模式，由台灣農產企業直接對接韓國進口商與銷售通路，象徵台灣農產品外銷模式邁向品牌化與國際化。

    洪昌來透過翻譯指出，購買台灣芒果只是一個開始，後續會進口更多的台灣優質水果與蔬菜。

    農糧署表示，台灣芒果今年產量約16萬公噸，截至目前為止，外銷量約440公噸，其中有42％是輸往韓國，未來會持續協助台灣農產業者外銷更多國家。

    雲林漢光農產企業與韓國CR商社簽訂「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，將致力台韓農產合作。（記者黃淑莉攝）

    雲林漢光農產企業與韓國CR商社簽訂「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，將致力台韓農產合作。（記者黃淑莉攝）

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