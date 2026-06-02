宜蘭縣某國小傳出疑似校園霸凌 小六男童嚇到不敢上學

宜蘭縣某國小傳出疑似校園霸凌，一名小六男童嚇到不敢上學。（讀者提供）

宜蘭縣某國小被爆料發生校園霸凌，六年級張姓男童的母親控訴，她的兒子在班上被同學恐嚇，揚言對他不利，嚇到不敢上學，學校只為校譽息事寧人。校方今天（2日）回應，此事是小朋友玩耍時不慎打到頭部，並非校園霸凌。

據了解，這名張姓男童小五時轉到目前就讀學校，5月初傳出在校被班上同學恐嚇，揚言要在體育課打羽毛球對他不利，嚇得他不敢去學校。張媽媽出面控訴，曾數度向學校反映，但校方始終冷處理。

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男童母親氣憤地說，兒子在校被排擠、被挑釁，校方若得知有校園霸凌，必須依規定啟動校安通報，不過，學校態度消極，她質疑學校想息事寧人，可能未向上通報。

校方解釋，此事因雙方玩耍時不慎打到頭部，犯錯學生立即道歉，並達成和解，雙方家長也有溝通，學校依規定通報。張姓學童未到校上課期間，導師每天發送訊息或致電關心，透過家訪帶作業給學生，另外，學校提出「安心就學計畫」，以彈性課程形式，安排張姓學童到校學習，持續掌握孩子的學習與心理狀態。

宜蘭縣政府教育處長陳金奇說，縣府接獲這起個案通報後，已請校方加強溝通及輔導，依照規定做好調查。

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