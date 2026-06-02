蓋1年拆也1年！台南長榮路臨時鋼便橋拆除工期長 南鐵揭密......

長榮路臨時鋼便橋曾被趣味形容彷彿「雲霄飛車」。（記者洪瑞琴攝）

曾被民眾戲稱宛如「雲霄飛車」的長榮路臨時鋼便橋，即將隨著台南鐵地下化工程接近完工而走入歷史。不過，這座便橋年底拆除工期長達300餘天，引發地方議論，甚至有人笑稱「蓋1年、拆也要1年」。對此，鐵道局南部工程分局說明，拆橋工程並非單純拆除橋樑，而是攸關民生安全與防災的複合型工程。

配合南鐵地下化施工，長榮路地下道於2019年10月封閉拆除，並興建臨時鋼便橋作為替代道路，於2020年12月正式啟用。由於該路段高低落差，拍攝視覺上彷佛車輛行駛坡度上下起伏，因此被不少民眾形容為「雲霄飛車」，也成為南鐵施工期間的特殊景觀。

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南部工程分局指出，拆除工程之所以耗時，主要有3大關鍵原因。首先是複雜的民生管線遷移作業。便橋下方埋設台電、自來水、天然氣及電信等多項重要主幹管線，攸關周邊居民日常生活。為避免施工期間造成停水、停電、通訊中斷或燃氣供應受影響，必須採取「先建後拆」方式，逐步完成新設與移設作業，再拆除既有設施。

其次是改善實踐街一帶長期易積水問題，必須同步擴建與重整鐵路範圍內的排水箱涵，提升區域排水能力，降低豪雨期間積淹水情形；後續道路復舊工程，待管線遷移及排水設施改善完成後，才能進一步進行路基整建、柏油路面刨鋪及交通標線繪製等作業。

南部工程分局表示，由於各項工序環環相扣，加上施工範圍受限，無法大規模同步作業，因此整體工期相對較長。目前已與南市交通局密切協調，積極評估採取「平面側車道優先開放通行」或「半半施工、分向單側通行」等彈性交通維持方案，力求縮短長榮路封閉時間，將施工期間對地方交通的衝擊降到最低。

南市長榮路地下道未封閉拆除前面貌。（資料照，記者洪瑞琴攝）

長榮路臨時鋼便橋預計今年底拆除，任務功成身退。（記者洪瑞琴攝）

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