錯過等明年！彰化虎山巖金針花二期花大開7成 6月中最美

虎山巖金針花二期花大開7成，金黃色花海相當壯觀。（米諾斯提供）

錯過等明年！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花二期花大爆發，目前已花開7成，即將在6月中旬達到最高峰，且會一天比一天美，黃姓園主強調，今年二期花堪稱是歷年來最漂亮，甚至比往年的一期花還要漂亮，現在賞花正是時候，6月10日至20日最美，今年錯過就要等到明年了。

今年母親節，虎山巖30萬株金針花大爆發達到最高峰，堪稱歷來最美，賞花遊客也擠爆園區，最高峰時現場湧入上萬人，停車場大爆滿，周邊交通大打結，警方還派員疏導交通，遊客徜徉花海中直呼「太美了」。5月中旬過後金針花數量逐漸減少，遊客多以為母親節過後金針花季就已經結束，不過，5月底二期金針花數量明顯回升，讓遊客大為驚喜。

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生態攝影師米諾斯指出，最近彰化地區氣溫相當高，久無下雨，二期金針花苞長的慢，延後至5月下旬開花；遊客可把握6月中旬二期花最美的時候去拍，最高峰可開到10至20萬朵花。遊客若不想要人擠人，想要拍到更美的花海或角度，可以安排清晨一大早去拍，比較不熱，人也比較少。

黃姓園主說，虎山巖的金針花品種屬於「台東7號」，具有花香，還有二次開花特性。目前是二期花陸續開花之際，且花朵一天比一天多，壯觀景象絲毫不輸給第一期花，甚至比往年的一期花還要美。二期花約可開花10天，預計6月中旬達到最高峰，錯過就要等明年。

虎山巖金針花二期花大開7成，6月中旬最美。（米諾斯提供）

虎山巖金針花二期花6月中旬最美。（米諾斯提供）

虎山巖金針花二期花大開7成，每天遊客都相當多。（米諾斯提供）

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