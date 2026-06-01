基隆東信國小男師校慶大跳「練舞功」爆紅 網友敲碗尬舞謝金燕

基隆市東信國小老師陳聖育，在校慶活動帶領學生跳「練舞功」，家長錄影分享，一週跑出34萬人次點閱。（記者俞肇福攝）

基隆市東信國小男老師陳聖育，是國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系畢業，這學期才接任東信國小五年級代課導師，原本個性靦腆默默無聞的他，卻因學校校慶當天站在學生後方，陪著班上學生一起大跳電音女王謝金燕的「練舞功」；本來是要幫女兒、兒子錄影的家長們，手中的手機馬上調整錄影對象，將陳老師曼妙舞姿全程錄影PO上網，吸引34萬人上網點閱按讚！

記者向東信國小校長曾恕華查證，詢問跳舞老師是東信國小老師還是家長？曾恕華表示，確實是東信國小老師；記者詢問是否可以接受採訪？輾轉獲得老師應允。

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陳聖育說，他並非出身舞蹈家庭，也不是舞蹈班學生，純粹讀大學時參加社團活動接觸到舞蹈，發現自己還蠻喜歡跳舞的，他不敢說自己就是人家稱讚的舞林高手，純粹就是愛跳舞。

記者詢問為何會選擇電音女王謝金燕的「練舞功」？他說，這是五年級老師們一起決定，他帶著學生練習時，學生希望老師也能一起跳，他才會跟著學生跳，算是達成一項微不足道的承諾。

沒想到，他躲在隊伍後方，不願搶奪學生風采的初衷，卻剛好讓站在隊伍後面拍照的家長，意外捕獲認真跳「練舞功」老師的曼妙舞姿，一上傳網路，短短一週締造34萬的觸及率，把東信國小師生給嚇一跳，1954年創立的東信國小，瞬間在全網爆紅。

民眾在網路留言，不靠盛世容顏，沒有啦啦隊女孩的短裙大長腿，光靠這一曲「練舞功」打響東信國小知名度，還有民眾說，好想看陳老師跟「練舞功」原唱者謝金燕尬一下，看誰舞功比較厲害。

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