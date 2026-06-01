圖輯》輝達海外總部落腳台北市 101大樓點燈慶祝

台北市政府廣場前，也吸引許多外國觀光客前來朝聖，並擺出各式姿勢與101大樓拍照合影打卡。 （記者田裕華攝）

輝達海外總部正式落腳台北市，同時也在台北市舉辦輝達GTC大會，台北市政府今晚特地在101大樓點燈慶祝，現場外牆並秀出了『NVIDIA GTC TAIPEI』、『NVIDIA ❤ TAIPEI』的兩排英文字，吸引許多外國觀光客在市政府廣場佇足，擺出各式姿勢與101大樓合影打卡。

蔣萬安市長與市府團隊今天受邀出席「NVIDIA GTC Taipei 2026 黃仁勳主題演講」。市長在會後表示，未來不管是AI在各個領域的應用，以及融入日常生活，市府會持續建構AI驅動智慧城市。

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蔣市長對受邀參加GTC大會感到榮幸，在會場也感受到執行長黃仁勳對AI未來發展的前瞻性。特別是介紹Vera Rubin，以及與Microsoft具體的合作計畫，未來對於Physical A及機器人的發展，都提出許多精闢的見解。

台北市政府廣場前，也吸引許多外國觀光客前來朝聖，並擺出各式姿勢與101大樓拍照合影打卡。 （記者田裕華攝）

台北市政府廣場前，也吸引許多外國觀光客前來朝聖，並擺出各式姿勢與101大樓拍照合影打卡。 （記者田裕華攝）

為了迎接輝達海外總部正式落腳台北市，並歡迎輝達GTC大會在台北舉辦，台北市政府今晚特地在101大樓點燈慶祝，現場外牆並秀出了『NVIDIA GTC TAIPEI』、『NVIDIA ❤ TAIPEI』的兩排英文字樣 （記者田裕華攝）

為了迎接輝達海外總部正式落腳台北市，並歡迎輝達GTC大會在台北舉辦，台北市政府今晚特地在101大樓點燈慶祝，現場外牆並秀出了『NVIDIA GTC TAIPEI』、『NVIDIA ❤ TAIPEI』的兩排英文字樣 （記者田裕華攝）

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