端午前最暖禮！ 虎尾鎮農會豪送2500顆履歷花生肉粽給雲林家扶

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉，發放愛心花生粽，給予雲林家扶家庭。（圖由雲林家扶中心提供）

虎尾鎮農會為推廣在地農特產，更發揮關懷弱勢精神，舉辦「溫馨履歷粽送愛」活動，結合米食教育、捐血外，更趁著端午前溫馨傳愛，送給雲林家扶中心2500顆「虎霸王履歷花生粽」。總幹事蔡武吉表示，希望用粽子能夠成為傳遞社會溫暖的重要力量。

虎尾鎮農會的虎霸王履歷花生粽，是全台首顆獲履歷認證的花生肉粽，從今年4月開放預購，就一舉突破10萬顆，熱銷程度可見一斑，為了回饋社會，農會將2500顆履歷肉粽送給雲林家扶，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表接受，預計將有上百戶家扶家庭有機會品嘗。

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蔡武吉表示，今年捐贈的履歷花生粽，皆採用雲林在地農產品與產銷履歷食材，從源頭開始就嚴格把關源食品安全，希望藉由活動推廣，讓民眾更加認識在地農業價值，進而支持在地農民，更落實「從產地到餐桌」的飲食理念，此外更希望將關懷力量擴大，傳遞社會溫暖力量。

農會表示，此次更與虎尾警分局舉辦公益捐血，盼提升民眾公益參與意識，更希望將原有的送暖行動進一步擴大，讓愛心不僅停留在節慶關懷，而是持續性的社會力量，發揮更深遠的公益價值。

陳燦勲表示，感謝虎尾鎮農會，透過米食推廣、公益捐血、愛心送暖及趣味競賽等多元內容，不僅讓傳統節慶文化注入新活力，也成功串聯地方情感與社會關懷，讓活動持續成為虎尾地區兼具文化傳承、農業推廣與公益精神的重要年度盛事。

虎尾鎮農會將2500顆愛心花生履歷粽，給予雲林家扶家庭。（圖由雲林家扶中心提供）

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