全國最高溫！台南玉井飆破40度 芒果冰業者：熱到想關店

台南玉井中午測得40.2度，全國最高溫。（記者吳俊鋒攝）

台南玉井今天中午飆至40.2度，又居全國最高溫，烈日當空，因公務會勘，仍要外出的區長顏振羽直言，被太陽曬得快溶化了；老街商圈知名芒果冰業者也說，一直流汗，衣服沒乾過，生平首次熱到想暫時關店。

玉井區從週日起，已經連續5天測得39度以上高溫，今午仍是艷陽高照，直接飆破4字頭。區長顏振羽表示，逐漸進入芒果產季，遊客將會爆量湧至，交通問題因應得預做準備，頂著烈日走訪轄內各停車場視察，揮汗如雨，真的熱到令人受不了。

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顏振羽提到，已加強宣導、呼籲農民不要在大太陽底下過久，要找遮蔭處，盡量10點之前到工寮歇腳，或者暫時返家休息，午後沒那麼熱再出門，以免曬傷、中暑，高溫更得注意安全。

老街「有間冰舖」業者簡瑞男指出，今天玉井雖然再飆高溫，但遊客仍持續湧入，人潮堪比週休假期；他待在騎樓沒有直接日曬，也像被關入「烘爐」內，熱得太誇張，一度擔心工作團隊受不了，興起暫時關店的念頭。

台南玉井再飆高溫，測得40.2度。（記者吳俊鋒攝）

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