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    首頁 > 生活

    中壢文創夜市未獲核准暫不營業 業者澄清6/13開幕宣傳誤解

    2026/05/29 17:47 記者周敏鴻／桃園報導
    中壢文創夜市將在桃園市政府核准營業後，才會開幕。（記者周敏鴻攝）

    中壢文創夜市將在桃園市政府核准營業後，才會開幕。（記者周敏鴻攝）

    桃園市「中壢文創夜市」申請設置攤販集中區，目前尚未獲得桃園市政府核准營業，但申設夜市的興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）以海報宣傳6月13日開幕，被外界解讀為「不甩市府」，團隊今天強調，市府未核准前，夜市不會開幕、也不會試營運。

    中壢文創夜市位於中原文創園區旁，團隊規劃招商150攤到168攤、目前已招商約9成，營業時間每週五、六、日下午4點半到晚間12點半，5月初掛上招牌並對外宣傳6月13日開幕後，引起網友熱議：「普忠路一定會塞爆！」

    針對外界疑慮，市府經濟發展局指出，中壢文創夜市今年1月20日提送申請，經市府跨局處審查，因交通影響、環境衛生、人流動線、停車等相關配套措施，仍待團隊提出具體改善與因應方式，市府尚未核准設置；夜市若未經核准即擅自設置、營業，將被按次處以5萬元以上、10萬元以下罰鍰，且得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀之方法。

    為避免被市府重罰，團隊表示，市府未核准設置攤販集中區之前，中壢文創夜市不會開幕，未來試營運期間也僅在週六、日營業，減少交通問題，以利開幕前滾動式調整；至於海報宣傳的開幕日期，是團隊依可能核准的日期所訂定，既然市府尚未核准，會延後開幕；夜市周邊除中原文創園區後方大停車場、對面原功學社停車場將新設置停車場外，團隊也積極爭取夜市旁增設可停放100輛汽車的停車場，希望能徹底解除外界疑慮。

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