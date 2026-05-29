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    首頁 > 生活

    嘉義番路林下經濟栽種金線連 開發草本涼糖增收益

    2026/05/29 17:33 記者王善嬿／嘉義報導
    番路草山社區栽種金線連有成，今年開發草本涼糖。（記者王善嬿攝）

    番路草山社區栽種金線連有成，今年開發草本涼糖。（記者王善嬿攝）

    林業及自然保育署嘉義分署推動林下經濟，長期輔導番路鄉草山社區合作社在森林環境栽種臺灣金線連，今年並串聯大人物農產運銷合作社，開發新產品「林下良品─臺灣金線連草本涼糖」，展現產、官、學、研合作成果，未來透過藥局等多元通路上架販售，期盼為山區金線連產業創造穩定收益。

    新品發表會今天（29日）在嘉義分署舉辦，林業署副署長張岱、嘉義分署長李定忠、嘉大校長林翰謙、草山社區發展協會理事長翁榮顯、草山社區合作社理事主席劉嘉賢等人出席。

    李定忠說，臺灣金線連草本涼糖的推出，展現森林經營、生產加工、品牌包裝到市場銷售完整產業鏈成果，是林下經濟產業多元化發展的重要里程碑。

    林翰謙說，不只農業技術的協助，包括產品包裝設計等後端協助，希望將林下經濟成果推廣到國際。

    翁榮顯說，金線連是早年山區常見植物，因氣候變遷愈來愈少，社區以人工栽種復育，歷經被山羌吃光，及堅持森林環境中栽種卻失敗等波折，這次與大人物農產運銷合作社合作開發產品、發展多元通路，盼增加收益、吸引青年返鄉。

    林下經濟場域位於國有林地，林農今天反映，受法規限制，金線連僅能以盆栽重，無法種在地上，難擴大規模，盼法規未來能解套。

    張岱說，從林下經濟1.0到2.0，逐步開放有經濟價值的原生種作物輔導農民栽種，相關法規也正討論修法，讓林農有更多選擇。

    林業署嘉義分署推動林下經濟，輔導番路草山社區林農推出金線連新品。（記者王善嬿攝）

    林業署嘉義分署推動林下經濟，輔導番路草山社區林農推出金線連新品。（記者王善嬿攝）

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