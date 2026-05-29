南投仁愛「台灣高山茶王」評鑑出爐 頭一、頭二得獎茶秒殺

仁愛鄉農會的「台灣高山茶王」茶區有5區，都在高海拔地區，採茶時節採茶工穿梭茶樹間。（仁愛鄉農會提供）

台灣高山茶王春茶賽昨（28日）公布得獎名單，仁愛鄉農會指出，今年特等茶由茶農高煜堂獲得，預估可維持去年的每斤6萬元的水準，而頭一、頭二得獎茶，成績才公布，今天即以每斤1萬8000元的價格銷售一空。

仁愛鄉農會「台灣高山茶王」春茶評鑑競賽，昨日以直播方式宣布得獎名單，農會將於6月10日頒獎，還未頒獎展售，得獎茶就陸續有人訂購，仁愛鄉農會透露，每件得獎茶只有10斤，今年頭等一到頭等六的得獎茶，訂出的售價皆為1萬8000元，而頭等茶則為1萬2000元到1萬5000元之間，獲金獎的行情為每斤7000元，優良茶價格則為3600元。

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名單昨日才公布，即陸續有人訂購，其中頭一和頭二獎的茶很搶手，今天已全部銷售完，特等茶雖還未賣出，但特等茶有一定的顧客，預估也能有每斤6萬元的行情。

仁愛鄉農會說，今年有612件茶樣參賽，淘汰率達49.67%，今年經專家品評後成績正式公布，今年中低海拔的茶葉發芽期遇乾旱，但仁愛高山茶乾旱少雨期剛好是茶葉休眠期，因此茶量僅小減1成，而香氣和口感潤滑度都受到評審的肯定。今年除特等茶選出1名，頭一到頭六各1名，頭等茶18名，金獎選出57名，優良獎則有255名。

仁愛鄉「台灣高山王」春茶評鑑競賽，多位評審專家逐一品評。（仁愛鄉農會提供）

今年春茶頭等ㄧ到頭等六等獎名單。（仁愛鄉農會提供）

獲頭等獎有18名茶農。（仁愛鄉農會提供）

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