虎尾生命園區啟用40年空間不足 公所自籌7340萬新建15禮廳

雲林虎尾惠來靜楓生命園區已啟用逾40年，近年因民眾殯葬服務需求增加，內部禮儀廳已不足。（記者李文德攝）

雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用逾40年，近年因民眾殯葬服務需求增加，內部禮儀廳已不足。虎尾鎮公所自籌約7340萬元，興建15間新禮儀廳，今（29）日開工。鎮長林嘉弘表示，工程將於明年2月完工，盼屆時能緩解禮儀廳供不應求的現況。

鎮公所指出，惠來靜楓生命園區占地4公頃左右，包含火、土葬、殯儀館、納骨塔等服務，是全縣唯一「一園化服務」殯葬場所，光是去年大體火化數近7000具，殯儀館內有18座小靈堂，還有11座禮儀廳，不過近年所內殯葬服務量增加，高峰期會遇到家屬要將遺體從臨時小靈堂移至一般小靈堂，排序等候時間平均為3天。

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林嘉弘表示，為有效緩解治喪空間不足問題，公所自籌約7340萬元進行新禮廳設置工程，設置15間禮儀廳，且將採人車分道設計，確保治喪空間不被打擾，另外也全面配置電子輓額資訊系統，落實減塑與環保祭祀。

動工典禮由林嘉弘主持，雲林縣副縣長陳璧君、虎尾鎮代會主席陳明聖、縣議員張維心、虎尾農會理事長林坤泉等人出席。

林嘉弘說，工程預計明年2月完工，完工後將配合公益政策，確保弱勢族群也能運用現代化的治喪空間，讓先人可以有尊嚴地走完人生最後一哩路。陳璧君表示，生命禮儀是人生最後一哩路最重要的事情，期待禮廳完工後可帶給民眾靜心且優質的治喪場域。

虎尾鎮公所自籌逾7000萬經費，將在園區內新建15座新禮儀廳。（記者李文德攝）

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