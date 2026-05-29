「台日友好in苗栗」 苑裡彩繪稻田驚豔登場

第17屆台日觀光高峰論壇活動，今（29）日於苗栗登場，苗栗縣政府特別安排日方貴賓參訪苑裡彩繪稻田，在以「台日友好in苗栗」為主題的大型彩繪稻田前合影留念。（記者彭健禮攝）

第17屆台日觀光高峰論壇活動今（29）日於苗栗登場，苗栗縣政府安排日方貴賓下午參訪苑裡彩繪稻田，以「台日友好in苗栗」為主題的大型彩繪稻田驚豔亮相，不僅展現苗栗農村地景之美，更傳遞台日深厚情誼，讓日本貴賓留下深刻印象。

苗栗縣政府表示，去年第16屆台日觀光高峰論壇於日本鳥取縣舉辦，會中宣布今年第17屆論壇將由苗栗接棒舉辦。當時縣府團隊便開始思考，如何透過具有苗栗特色且富有情感溫度的方式，迎接來自日本的貴賓，因此規劃於苑裡鎮打造「台日友好in苗栗」彩繪稻田，象徵台日友誼在苗栗土地上深耕發芽。

請繼續往下閱讀...

縣府文化觀光局長林彥甫指出，此次彩繪稻田特別委請苑裡鎮農會協助規劃設計，並於今年3月20日插秧種植，透過不同顏色稻種排列，勾勒出「台日友好in苗栗」字樣與圖樣，隨著稻田進入最佳觀賞期，也成為此次論壇最吸睛的亮點之一。

日方貴賓在聽取苑裡鎮農會介紹苑裡稻田彩繪發展沿革後，對苗縣府及農會的巧思與用心表達高度肯定，認為苗栗不僅展現豐富自然景觀與農村特色，更將台日交流情誼融入地方創意之中，令人十分感動。

縣長鍾東錦表示，苑裡彩繪稻田不只是農業景觀，更象徵苗栗對台日友誼的重視與期待。希望透過此次論壇與踩線交流，深化台日觀光合作，並讓更多日本朋友認識苗栗的人文魅力、農村風景與慢活旅遊特色。他同時也邀請國內外旅客，把握彩繪稻田最佳觀賞期間，走訪苑裡，感受苗栗山海農村交織而成的獨特魅力。

苑裡鎮農會人員向參訪的日方貴賓介紹苑裡稻田彩繪的發展沿革。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法