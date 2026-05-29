走中橫東段注意！6月及端午節交管出爐

太魯閣口附近6月份交管路線示意圖。（公路局提供）

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天公布，6月份及端午節假期，中橫東段大禹嶺到太魯閣口交通管制東行，夜間最遲建議於當天下午5點前抵達天祥，以免錯過天祥17:00~18:00的最後放行時段；西行最遲建議於15:00通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，避免18:00夜間封路前尚未通過關原管制站。

太魯閣工務段指出，6月份管制措施如下：

一、關原至天祥（114.6k~167.3k）：

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1.通行時段：每日06:30~16:30雙向通行。（管制點：西端於114.6k關原合歡派出所前，東端於167.1k天祥西端）。

2.淨空時段：每日16:30~18:00禁止進入（管制路段內只出不進）。

3.夜間封閉時段：每日18:00至翌日06:30夜間封閉。

4.施工管制路段：

（1）117.4k（關原路段），每日06:30~18:00採5次放行（06:30~08:00、10:00、12:00~13:00、15:00、16:30~18:00）。

（2）142.7k及143.4k（新白楊路段），採機動管制。

二、天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）：

1.通行時段：每日06:30~18:00採5次放行（06:30~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~18:00）採5次放行。（管制點：西端於169.5k綠水水文橋西端，東端於砂卡礑隧道東口）。

2.淨空時段：每日18:00~18:30禁止進入（管制路段內只出不進）。

3.夜間封閉時段：每日18:30至翌日06:30夜間封閉。

4.施工管制路段：

（1）172.2k（九曲洞隧道西口）、173.5k（九曲洞隧道東口）、174.9k（錐麓隧道東口）、175.5k（靳珩隧道西口）、180.5k（寧安橋西端）及179k（溪畔路段）等6處工區，配合天祥至閣口放行時段採5次放行或視工區施工狀況實施機動管制。

（2）管制放行期間，上述各前、後工區將互相配合，並以當次放行前已抵達工區兩端停等之車輛全數放行通過為原則，隨後再行接續辦理工區施工管制措施。

5.分流路段：太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，措施如下：

（1）西行（太魯閣往天祥方向）：太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥。

（2）東行（天祥往太魯閣方向）：台8線→長春隧道→太魯閣口。

另外，因應端午節連續假期疏運需求，6月19日（星期五）到21日（星期日）交維管制措施調整如下：

1.關原至天祥（114.6k~167.1k）：

（1）通行時段：每日06:30~16:30雙向通行。

（2）淨空時段：每日16:30~18:00禁止進入（管制路段內只出不進）。

（3）夜間封閉時段：每日18:00~翌日06:30夜間封閉。

2.天祥至太魯閣（167.1k~184.5k）：

（1）通行時段：每日06:30~18:00雙向通行。

（2）淨空時段：每日18:00~18:30禁止進入（管制路段內只出不進）。

（3）夜間封閉時段：每日18:30~翌日06:30夜間封閉。

3.自6月22日（星期一）起恢復原日間5個放行時段交通管制措施。

中橫東段6月份交管時間表。（公路局提供）

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