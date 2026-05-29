躍出課本的歷史 大灣高中白恐特展說真實人生故事

大灣高中選修課程「島嶼思辨」呈現成果，在校內舉辦白色恐怖特展。（記者劉婉君攝）

大灣高中選修課程「島嶼思辨」，以1學年時間帶領24名高三學生，從認識228事件、白色恐怖，到實際採訪政治受難者及家屬，並以「苦楝花」為核心象徵，於校內舉辦白恐特展，透過文字與圖片及物件、影音的設計呈現，希望受訪者的真實人生故事能被更多人看見，記取歷史、珍惜民主與人權。

課程指導老師李惠茹表示，課程先帶領學生分辨228事件與白色恐怖時期，並指導如何與政治創傷受難當事人或家屬接觸後，再由學生分組與7名白恐受難者或家屬進行訪談，成果展除了展示每位受訪者的人生故事，還為每人製作1尊塑像，學生們並根據訪談的內容，為他們挑選1首專屬的歌曲。日前受訪者到學校參觀展覽，對於學生呈現出來的成果都相當感動。

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參與學生陳品任說，以前歷史課雖然有教過白色恐怖、美麗島事件等，但自己瞭解的並不多。在採訪政治受難者家屬的過程中，他知道了課本沒有教的真實人生故事，不只是一個人、更是一個家庭的生活。而受訪者潘雪雲在先生許天賢因美麗島事件被捕時，女兒剛滿周歲，肚子裡還有1名寶寶，她說「我的先生被捉走，我都撐過來了，現代人遇到問題也應該可以撐過來」，也激勵陳品任在準備學測期間能以更積極的態度面對挫折。

學生張容嘉指出，可以讓這些政治受難者或家屬的故事、生命奮鬥的歷程被大眾看見，覺得很有意義。

大灣高中校長李宜芳也對學生展現的成果大表肯定，特展內容及相關活動影片後續將會在大灣高中臉書粉絲專頁分享。

大灣高中「島嶼思辨」課程學生於校內舉辦白恐特展。（記者劉婉君攝）

學生以展版及人物模型等，呈現受訪的政治事件受難者或家屬故事。（記者劉婉君攝）

參展學生陳品任導覽以書籍、物件等呈現受訪者故事。（記者劉婉君攝）

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