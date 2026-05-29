為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市「市長獎」拍照得先選定拍照姿勢 網嘆：學生創意被牽制

    2026/05/29 16:32 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府將舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢，網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

    新竹市府將舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢，網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

    新竹市府6月13日舉辦市長獎及傑出表現獎頒獎典禮，近期學生都收到教育處發出的頒獎典禮拍照4版本，有家長及獲獎學生質疑為什麼頒獎典禮還要先選定拍照姿勢，先前都沒有這種要求及規定，感嘆是扼殺學生的創意表現，還有網友酸市民的交通問題及陳情案件都在等，沒想到市長獎頒獎拍個照已規劃出4個版本，更酸是網紅業配拍照嗎？

    市府教育處說明，今年國中、高中市長獎頒獎典禮，特別融入青春創意元素，突破以往制式合影方式，依照學生設計及選擇的拍照姿勢與創意動作互動合照，目的是讓頒獎典禮不只是表揚榮耀時刻，更可成為學生畢業前最難忘的青春回憶。

    有網友在社群發文稱，市府在6/13（週六）辦理市長獎暨傑出表現獎頒獎典禮，但事先要學生選定已提供的4版拍照姿勢，還要各班市長獎及傑出表現獎同學提前練習動作，酸市府處理市政問題的速度或是陳情案件，也能跟規劃拍照流程一樣有效率就好了。有網友留言「去年領獎都沒有這樣（代理市長），這麼多人拍照，都超久的，如今還要擺姿勢，一定拖更久啊」、「可憐新竹學生連拍照都被牽制到自己不能有創意」。還有網友留言又不是網紅業配，為何要先選定拍照姿勢，還要事前練習，根本是擾民及搞錯頒獎重點。

    新竹市府舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢，網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢，網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢。網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

    新竹市府舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢。網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播