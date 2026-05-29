竹市「市長獎」拍照得先選定拍照姿勢 網嘆：學生創意被牽制

新竹市府將舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢，網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

新竹市府6月13日舉辦市長獎及傑出表現獎頒獎典禮，近期學生都收到教育處發出的頒獎典禮拍照4版本，有家長及獲獎學生質疑為什麼頒獎典禮還要先選定拍照姿勢，先前都沒有這種要求及規定，感嘆是扼殺學生的創意表現，還有網友酸市民的交通問題及陳情案件都在等，沒想到市長獎頒獎拍個照已規劃出4個版本，更酸是網紅業配拍照嗎？

市府教育處說明，今年國中、高中市長獎頒獎典禮，特別融入青春創意元素，突破以往制式合影方式，依照學生設計及選擇的拍照姿勢與創意動作互動合照，目的是讓頒獎典禮不只是表揚榮耀時刻，更可成為學生畢業前最難忘的青春回憶。

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有網友在社群發文稱，市府在6/13（週六）辦理市長獎暨傑出表現獎頒獎典禮，但事先要學生選定已提供的4版拍照姿勢，還要各班市長獎及傑出表現獎同學提前練習動作，酸市府處理市政問題的速度或是陳情案件，也能跟規劃拍照流程一樣有效率就好了。有網友留言「去年領獎都沒有這樣（代理市長），這麼多人拍照，都超久的，如今還要擺姿勢，一定拖更久啊」、「可憐新竹學生連拍照都被牽制到自己不能有創意」。還有網友留言又不是網紅業配，為何要先選定拍照姿勢，還要事前練習，根本是擾民及搞錯頒獎重點。

新竹市府舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢，網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

新竹市府舉辦市長獎頒獎活動，卻要求受獎學生先選定拍照姿勢。網嘆：學生創意被牽制。（擷取自網路貼文）

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