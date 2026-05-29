新竹市府別再忘了南寮人 劉康彥籲增設YouBike新站點

新竹市議員劉康彥替南寮人發聲，籲市府增設YouBike新站點。（記者洪美秀攝）

新竹市政府前天公布今年新增的20個YouBike站點位置，市議員劉康彥說，大南寮地區新設3個站點，但西濱路兩側包括南寮里、海濱里和中寮里、港北里的居民生活圈都沒有，對有短距離通勤需求的南寮人很不方便，建議市府，下半年還要設30個新站點，不要再忘了南寮地區居民的通勤需求。

市府交通處說，會綜合評估機關、學校及人口稠密的住宅區等地點優先評估設置YouBike站點，有關南寮地區站點，已優先規劃中清公園、中光公園，各方建議站點會持續評估，並加速前置作業及設置站點，提供便利公共自行車服務。

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劉康彥發文說，市府前天公布20個新站點，北區新增8個，大南寮地區以中光公園（近南寮市場，南寮聯里辦公室、圖書館）和中清公園（近南寮國小、富美宮）及古賢公園是新設站點，但西濱路以西是南寮里、海濱里密集住宅區，近年新增許多大樓建案，人口持續移入，區內還有南華國中，還有蟹仔埔公園和漁港直銷中心、波光市集，都有設站點需求。

另外，南下沿西濱路兩側發展的海濱里、中寮里、港北里主要生活圈，像是海德堡公園、港北重劃區，港北市民活動中心、港北崇和公園，都應被列為設置YouBike站點的空間，目前這幾區站點都掛零，他提醒市府正視西濱路兩側（南寮、海濱、中寮、港北）居民的通勤需求，且應及早評估及早設站，不要像去年的行政怠惰，拖到最後一個月才做，犧牲市民權益。

新竹市議員劉康彥呼籲市府增設南寮YouBike新站點。（擷取自劉康彥臉書）

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