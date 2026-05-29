高雄大學、朱拉隆功大學 15度合辦官方認證CU-TFL泰檢

高雄大學、朱拉隆功大學 15度合辦官方泰語認證。（高雄大學提供）

高雄大學語文中心與泰國朱拉隆功大學詩琳通泰語中心（The Sirindhorn Thai Language Institute, Chulalongkorn University）第15度合作辦理泰國官方認證「泰語能力檢定（CU-TFL）」高雄場考試，吸引來自全台各地考生報名參加，除本國考生外，今年亦有緬甸籍考生專程應試。

高雄大學語文中心主任陳志文表示，高雄大學長期致力推動東南亞語言教育與國際交流，CU-TFL不僅是泰語學習成果的重要認證平台，也象徵台灣與泰國在語言教育與人才培育上的長期合作關係。

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語文中心英外語教學組組長傅鈺雯表示，近年隨著台灣與東南亞地區在科技、貿易及教育交流日益頻繁，泰語能力已逐漸成為留學、就業及跨國職場的重要優勢。CU-TFL除提供學習者具公信力的語言能力認證，也讓有志赴泰發展、從事觀光、國際交流或公共服務領域者，具備更完整的語言專業能力。

CU-TFL為泰國政府官方認定之泰語能力檢定，其成績廣受泰國高等院校、企業與政府機構採認，也是赴泰留學與就業的重要語言能力證明；在台灣方面，亦獲交通部觀光署納入「導遊及領隊人員外語能力免測基準（泰語組）」採認標準之一。

檢定內容涵蓋聽、說、讀、寫四大能力，其中口說測驗由泰方考官親自來台，以二對一方式即時評量，具高度公信力與信度。

除一般考生外，也有任職於移民署的高雄大學校友前來應試，希望透過參與具泰國官方認證的泰語能力檢定，持續精進語言專業能力，也反映近年台灣與東南亞交流日益頻繁下，泰語能力逐漸成為跨文化溝通與公共服務的重要專業能力。

高雄場考試，吸引來自全台各地考生報名參加。（高雄大學提供）

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