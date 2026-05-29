桃市議會三讀通過可負擔住宅自治條例 房子登記市府 民眾買永久居住權

桃園市政府創全國之先推出的可負擔住宅，議會已三讀通過自治條例，將函行政院核定後實施。（記者謝武雄攝）

桃園市議會臨時會今三讀通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」，將送行政院核定後公布，可負擔住宅官網昨也正式上路，可解答民眾各項疑問，網址：（https://affordablehousing.tycg.gov.tw/）。

住宅發展處長陳智仁表示，可負擔住宅就是可以讓年輕人負擔的起的房子，房價約市價的5到6成，但房子登記在市府名下，民眾買的是「永久居住權」的概念，只要不購買第2棟房子就可一直住下去，由於房價很低，相對的自備款、房貸就比較輕鬆。

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陳智仁表示，承購人如果資格不符要搬出或者過世，住都中心也會進行可負擔宅「價值清算」，例如承購人以700萬元購買房子，扣除必要的維修、管理成本一百萬元後剩下600萬元，並在官網的交易平台標售，標售的底價為600萬元，但得標價不超過700萬元，如果住宅以700萬元標出，承購人就可拿回700萬元，過世則由繼承人領回，

都市發展局長江南志表示，議會三讀通過自治條例後，「可負擔住宅網」就正式上線，網路有12幅插畫懶人包圖解可負擔住宅基本概念，另有12大主題完整問答及Q&A電子書可供下載，解答民眾的疑難雜症，相關自治條例、政策相關資訊皆揭露於網站上，民眾可透過交易平台線上看屋，查詢可負擔住宅房型及地點等各項詳細資訊，再經由官方媒合申辦交易。

江南志說，桃園市府團隊耗時約三年時間規畫研擬可負擔住宅相關政策，從一開始質疑，歷經跨局處多次溝通討論，最終研擬出完整政策方向，建立介於社會住宅與市場購屋之間的過渡型住宅選項，提供年輕婚育家庭不同居住選擇。

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