新竹瓦斯與東泰高中簽MOU培育在地人才 首波6生實習、工讀

新竹瓦斯股份有限公司今天與東泰高中簽署產學合作備忘錄，共同推動技職教育與產業實務接軌，培育優秀技術人才。（記者廖雪茹攝）

新竹瓦斯股份有限公司今天與東泰高中在竹北總公司舉辦產學合作備忘錄（MOU）簽約儀式，今年6名學生加入，期盼未來建立長期合作機制，共同推動技職教育與產業實務接軌，培育符合天然氣產業需求的優秀技術人才。

兼任竹瓦公司董事長的新竹縣長楊文科說，近年天然氣產業面臨技術人才世代交替挑戰，希望透過產學合作機制，讓青年提早接觸產業並投入天然氣公共服務工作，因此與東泰高中合安排學生暑假實習，未來有機會銜接職場，待遇福利起薪與中油公司相近，且為公營事業，穩定可信賴。

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竹瓦公司首次與高中職學校簽署產學合作備忘錄。總經理邱世昌說，這次產學合作，希望讓學生認識天然氣產業所涉及的安全管理、設備維護及專業技術工作，與所學的機電、配管等專業相關。這次實習學生都已考取氣體燃料導管配管證照，是從事水電或瓦斯行業中，最重要的一張核心證照。

竹瓦公司今年提供東泰高中水電技術科6名學生實習與工讀機會，包括2名畢業生6月3日起到新竹服務中心工讀；4名高二升高三的學生7月1日起分別到工務部、維修部、竹北服務中心及管理部實習。學生親身參與公司業務執行，落實「學用合一」理念，累積實務經驗，提升未來就業競爭力。

東泰高中董事長黃士騰說，AI正在改變世界，但例如水電工程、設備維修、故障排除及安全管理等現場的專業技術工作，仍必須仰賴專業人才執行。東泰水電技術科透過完善的實作訓練與證照輔導，讓學生畢業即具備升學與就業競爭力。

參與實習的東泰高中學生葉皚威說，水電及配管技術具有高度專業性與實務需求，因此選擇就讀水電技術科，在學校學到很多知識，也取得相關證照，希望可以在瓦斯公司能學以致用，學到更多新知識，未來運用在生活之中，相信自己專長能發揮得更好。

兼任竹瓦公司董事長的新竹縣長楊文科（右）與東泰高中董事長黃士騰（左）完成簽署產學合作備忘錄（MOU）。 （記者廖雪茹攝）

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