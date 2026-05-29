為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南首辦無人機足球選拔賽 60隊180名學生參加

    2026/05/29 16:53 記者劉婉君／台南報導
    無人機足球選拔賽參賽隊伍每隊3人，須在規定時間內接力操控無人機足球穿越球門環。（教育局提供）

    無人機足球選拔賽參賽隊伍每隊3人，須在規定時間內接力操控無人機足球穿越球門環。（教育局提供）

    台南市首度舉辦「無人機足球選拔賽」，今（29）日在位於安定區的AI創學中心登場，共有全市國中小60支隊伍、180位學生參賽，希望透過競賽形式引導學生接觸飛行科技。

    無人機足球選拔賽由台南市教育局主辦、仁德國中承辦、實踐大學AI無人機中心協辦，分為國中組及國小組，各30隊參賽，每隊3人，採團體計時接力方式進行，並專業團隊擔任裁判與技術指導。學生須在限定時間內操控無人機足球穿越球門環、折返回場並完成隊友接力，不只比速度，也考驗穩定度、判斷力與團隊默契，前4名隊伍取得分區賽保障資格，將代表台南挑戰下一階段賽事。

    隆田國小教師嚴伯彥指出，學校首次成立無人機足球校隊，師生從認識機體、熟悉操控到練習進門角度，逐步累積經驗，學生也在反覆練習中學會分工合作，建立團隊默契。文賢國中教師林睿展說，透過跨域課程設計，學生在操作過程中理解科技如何被應用，也讓部分平時較少在傳統學科中展現自信的學生，找到另一個發揮能力的舞台。

    教育局長鄭新輝說，將持續透過課程及活動，提供學生接觸AI、機器人及新興飛行科技的學習機會，從實作任務中累積經驗，逐步培養科技素養、團隊合作與問題解決能力。

    台南市首度舉辦「無人機足球選拔賽」，共有全市國中小60支隊伍、180位學生參賽。（教育局提供）

    台南市首度舉辦「無人機足球選拔賽」，共有全市國中小60支隊伍、180位學生參賽。（教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播