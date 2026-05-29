台南首辦無人機足球選拔賽 60隊180名學生參加

無人機足球選拔賽參賽隊伍每隊3人，須在規定時間內接力操控無人機足球穿越球門環。（教育局提供）

台南市首度舉辦「無人機足球選拔賽」，今（29）日在位於安定區的AI創學中心登場，共有全市國中小60支隊伍、180位學生參賽，希望透過競賽形式引導學生接觸飛行科技。

無人機足球選拔賽由台南市教育局主辦、仁德國中承辦、實踐大學AI無人機中心協辦，分為國中組及國小組，各30隊參賽，每隊3人，採團體計時接力方式進行，並專業團隊擔任裁判與技術指導。學生須在限定時間內操控無人機足球穿越球門環、折返回場並完成隊友接力，不只比速度，也考驗穩定度、判斷力與團隊默契，前4名隊伍取得分區賽保障資格，將代表台南挑戰下一階段賽事。

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隆田國小教師嚴伯彥指出，學校首次成立無人機足球校隊，師生從認識機體、熟悉操控到練習進門角度，逐步累積經驗，學生也在反覆練習中學會分工合作，建立團隊默契。文賢國中教師林睿展說，透過跨域課程設計，學生在操作過程中理解科技如何被應用，也讓部分平時較少在傳統學科中展現自信的學生，找到另一個發揮能力的舞台。

教育局長鄭新輝說，將持續透過課程及活動，提供學生接觸AI、機器人及新興飛行科技的學習機會，從實作任務中累積經驗，逐步培養科技素養、團隊合作與問題解決能力。

台南市首度舉辦「無人機足球選拔賽」，共有全市國中小60支隊伍、180位學生參賽。（教育局提供）

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