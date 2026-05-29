台北中山力行里活動中心啟用 蔣萬安回娘家分享成長記憶

台北市中山區力行里區民活動中心，今（29）日落成舉辦啟用典禮。（記者孫唯容攝）

台北市中山區力行里區民活動中心，今（29）日落成舉辦啟用典禮，台北市長蔣萬安、中山區長黃鳴鴻、力行里長沈銀德皆到場參與。蔣萬安說，今天他回娘家，「從小他就住在力行里，里長是看我長大的，小學、國中、高中到大學都住在這裡。所以里長就最知道、最清楚我去哪裡剪頭髮，去哪裡買便當，我在哪裡約會，我沒有說是中山女高喔！」引來民眾一陣哄堂大笑。

蔣萬安指出，力行區民活動中心位在力行社宅一樓，2018年當時開始推動，從土地取得、規劃設計、招商、動工，到今天完工啟用，其實一路走來並不容易。因為起初此地是中山女中以前校長、老師的宿舍，後來拆除以後，回歸給國產署，當時，沈銀德里長很有遠見。他說：「這裡不能讓它閒置，應該要回饋地方，提供給里民更多的服務。」甚至構想未來規劃活動中心。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，他在2018年擔任中山區立法委員，因此找國產署協調，但當時如果由台北市政府直接取得，必須先花一筆土地費三億多，新建要兩億多，對當時台北市政府而言是一大負擔。後來，他再跟國產署協調，終於找到可以符合《住宅法》、《國產財產法》等讓市府可以無償撥用，最終由市府出資新建，除了社會住宅，一樓也規劃活動中心，因此他要特別特別感謝國產署當時大力的促成。

蔣萬安也表示，力行社宅未來啟用後，會有地下有兩層、地上八層，總共35戶社宅，一房型的有25戶、兩房型10戶，很符合現在年輕朋友或是小家庭、新婚夫妻所需求，今天有這樣的成果，都是大家共同努力、促成爭取。未來他相信大家找里長，辦活動、要上課，還是要吃共餐都可以在這邊舒適寬敞的環境來舉行。最後感謝，中山區所有的里長、好朋友一起見證對於力行里、對於中山區非常重要的里程碑。

力行社宅外觀。（記者孫唯容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法