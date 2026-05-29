馬辦風波不斷！王光慈母親揚言舉報職場霸凌 勞動局：尚未接獲申訴

王光慈的母親寫公開信給前總統馬英九。（王光慈媽媽提供）

馬英九基金會風波不斷，前執行長王光慈母親今（29）日發出給前總統馬英九的公開信，指女兒為馬英九盡心打理大小事，卻遭被迫下跪磕頭與掐脖攻擊等職場霸凌，致重度憂鬱尋短，為守護女兒已向勞動局舉報霸凌，不過截至今天下午4點，勞動局仍未收到相關檢舉。

馬英九基金會今天正式對蕭旭岑、王光慈提出刑事告訴，涉嫌侵占、背信等。王光慈母親也發信向馬英九喊話。根據信中內容，表示「我是曾跟隨您10年，盡心盡力幫您打理大小事的前辦公室主任王光慈的母親」，信中也提及王光慈身體狀況，「2024年4月從醫院回來開始，我女兒除了原本馬辦及基金會工作外，遵守馬家人請託要照顧您，壓力大到罹患憂鬱症及焦慮症，沒想到卻遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。作為母親，您可知光慈那天下午突然哭著回家，看到她紅腫的額頭追問後得知此事，我是如何心痛憤怒？所謂跪天跪地跪父母，我生我養四十多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭，是在怎樣的情境下受到多大的壓力和委屈，對您下跪磕頭？」

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最後在信中，王光慈母親也表示，「即使您貴為前國家元首，但為了保護我女兒，我只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。」

對此，勞動局長王秋冬表示，勞動局對於任何霸凌事件皆不能同意，目前勞動局尚未接獲申訴。另職安法修法已有專章，但修法通過後目前尚未施行；依現行法規，應由勞工向雇主提出申訴，由雇主受理及進行調查與處理程序。若我們接獲申訴，會去了解基金會有無制定相關不法侵害的申訴及處理機制。

勞檢處表示，「職業安全衛生法」職場霸凌防治專章尚未施行。依現行職業安全衛生法第6條第二項及職業安全設施規則第324-3條規定，勞工若遭受不法侵害，依法由勞工循內部申訴程序提出申訴，雇主應受理申訴及進行調查與處理程序。

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