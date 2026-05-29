台南「環保知識王」開戰 答題拚腦力一起替地球加分

台南環境知識競賽邀大家共襄盛舉。（南市環保局提供）

想挑戰腦力、比拚環保知識，同時成為守護地球的綠色行動者嗎？南市環保局與教育局今年在嘉南藥理大學合辦環境知識競賽，第1名得1萬元禮券，6月1日起開放網路報名，邀請大小朋友一起加入環保挑戰行列。

南市環保局表示，今年競賽分為4大組別，包括國小組（國小在學學生）、國中組（國中在學學生）、高中職組（高中職在學學生，含五專1至3年級）以及社會組（設籍、居住或任職於台南市的18歲以上市民，含大學生及五專4至5年級），鼓勵不同年齡層民眾共同關注環境議題。

請繼續往下閱讀...

競賽內容涵蓋政府環保政策、最新環境時事、環境知識相關主題，以及「環境教育終身學習網」指定影片內容，盼透過多元題目，引導民眾在日常生活中觀察環境變化，進一步理解環境保護與城市永續的重要性。

近年全球持續面臨氣候變遷與極端氣候挑戰，環境教育已不只是課堂上的知識。環保局長許仁澤表示，希望環境教育不只是停留在書本知識，而是培養民眾面對現實問題的思考能力。尤其在全球減碳與永續發展成為重要趨勢下，透過競賽能讓各年齡層吸收最新環保政策與時事觀念。當每個人都能從生活細節做出友善環境的選擇，累積起來的力量，就能真正減輕地球負擔，為下一代留下更具韌性與永續的生活環境。

6月1日起至9月8日開放網路報名：https://www.moenveec.com.tw。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法