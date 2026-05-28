周春米推數位教育 屏東朝「生生有平板」目標邁進

屏縣朝118學年度全面達成「生生有平板」願景邁進。（圖由屏東縣政府提供）

因應全球數位化浪潮與AI時代來臨，屏東縣長周春米上任後積極推動教育升級轉型，透過數位科技，盼讓每一位孩子無論身處城市或偏鄉，都能享有平等且優質的學習資源；在大力投入智慧教學設備、校園高速網路、教師數位增能與課程設計下，屏縣可望在118學年度全面達成「生生有平板」目標。

屏東縣高中、國中與國小超過5萬名師生，共配置約2萬6千台平板設備，其中偏鄉學校已達「生生有平板」目標；一般學區及非山非市學校，也已達約6班配置1班的比例。今年縣府更特別編列預算增購8千台平板，預計將提升至近3班配置1班，預計118學年度全面達成「生生有平板」，真正實現適性學習與自主學習。

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在少子化浪潮衝擊下，許多學校面臨招生壓力與教育資源失衡挑戰，屏東縣潮州鎮潮和國小，長期深耕數位教育與創新教學，成功翻轉偏鄉小校命運，成為全台公立學校中第3所、中南部第1所榮獲Apple官方認證「Apple Distinguished School（ADS，蘋果傑出學校）」殊榮的學校，不僅代表學校數位教育實力受到國際肯定，更彰顯屏縣多年投入數位教育政策的前瞻眼光與執行力。

走進潮和國小教室，早已看不到傳統單向式教學景象。老師透過平板即時投影教材，學生則分組討論、同步查詢資料，有人錄製英語口說影片，有人拍攝自然觀察紀錄，也有學生將環境議題結合圖像與影音製作成完整數位作品。

潮和國小2019年起逐步導入數位教學，從最初的1台設備開始，到如今校內已擁有超過500台平板，數位學習早已融入校園日常。隨著辦學成果逐漸展現，學校招生人數也大幅成長，108學年度新生僅48人，隔年增加至80人，110學年度更突破110人，甚至讓教育處啟動總量管制，成為地方教育翻轉的成功案例。

屏縣潮和國小學生利用平板將赴日本旅遊經驗製作成完整簡報。（圖由屏東縣政府提供）

曾獲教育部校長領導卓越獎的潮和國小校長謝相如表示，數位教學並非「為科技而科技」，而是透過扎實的教學設計與合作學習，引導孩子快樂學習、多元發展。（圖由屏東縣政府提供）

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