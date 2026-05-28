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    首頁 > 生活

    天熱病毒蠢動！彰化防蚊滅鼠動起來 專家曝「1動作」很重要

    2026/05/28 11:45 記者張聰秋／彰化報導
    夏天病媒蚊蠢蠢欲動，加強環境清潔消毒很重要，CSD中衛提醒民眾清理環境時，養成全程配戴口罩與手套，防疫同時也保護自己，圖為AI示意情境。（CSD中衛提供）

    夏天病媒蚊蠢蠢欲動，加強環境清潔消毒很重要，CSD中衛提醒民眾清理環境時，養成全程配戴口罩與手套，防疫同時也保護自己，圖為AI示意情境。（CSD中衛提供）

    天氣炎熱，人要預防熱傷，隨時補充水分、外出做好防曬，但高溫氣候下，登革熱與漢他病毒風險同步升高，彰化縣政府已啟動跨局處防疫機制，除了全面調查鼠患熱區，也持續監測病媒蚊密度，提醒民眾打掃環境、清除積水時，在消毒的同時，也要做好自身防護。

    縣府表示，為了防堵鼠患與降低漢他病毒感染風險，已由環保局統籌全縣老鼠密度與熱點調查，並結合衛生局等單位擬定聯合防治計畫，加強社區環境清潔消毒。

    每年5月至11月也是登革熱流行期，梅雨與颱風帶來雨量後，積水容器容易成為病媒蚊孳生溫床；彰化縣衛生局定期執行病媒蚊密度調查，只要布氏指數超標，就會立即在村里、社區展開環境清潔與消毒作業。

    CSD中衛口罩行銷經理周令怡說，民眾打掃時常會使用漂白水、消毒水等清潔用品，加上環境悶熱，往往做沒多久就把口罩拉下透氣，反而增加吸入灰塵、異味與飛沫的機會，尤其清理堆積雜物、潮濕角落時，更應全程配戴口罩與手套，打掃後也要立即洗手。除了居家清消時使用外，日常通勤遇到廢氣、二手菸，或進入氣味較重的特殊環境，養成戴口罩的習慣，也能保護自己。

    針對清消與日常氣味環境需求，中衛口罩推出的活性碳口罩，在原有三層醫療級防護結構中加入活性碳層，可避免清消過程中的刺鼻氣味衝擊，形成四層複合防護，雪綿柔軟耳帶與柔軟纖維內層，也讓長時間配戴更加舒適。

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