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    首頁 > 生活

    石門擬建2支陸域風機 民眾溝通不足環評需再補件

    2026/05/27 13:06 記者吳柏軒／台北報導
    石門綠能公司預計在新北市石門區開發2座陸域風力發電機，總發電8.6MW，但周遭的里長、居民擔心噪音及眩影問題而反對。（翻攝自環評會議直播）

    石門綠能公司預計在新北市石門區開發2座陸域風力發電機，總發電8.6MW，但周遭的里長、居民擔心噪音及眩影問題而反對。（翻攝自環評會議直播）

    台泥綠能公司旗下的石門綠能公司，預計在新北市石門區開發陸域風力發電，擬架2座、發電8.6MW，但因預定地周遭的里長、居民等反對，加上植物補植計畫等尚未完備，環境部專家小組對於該環評今（27日）舉辦第3次初審，會後仍要求補件再審，強調須加強風機對居民眩影影響評估，大於10公分喬木須補足移植計畫等。

    石門綠能公司代表指出，計畫擬在石門區設置2座風機，單機發電容量不超過4.3MW，總發電量8.6MW，是採分散式電網概念要補足綠能發電，除了風機、水土保持設施等，不做其他開發，經調查500公尺內有142戶居民，將逐戶溝通，僅3戶明確表達反對，相關噪音影響在可忽略等級，眩影影響則參考其他風機案，補助受影響住戶加裝氣密窗、窗簾與提供其他室內活動等。

    環團及里長、里民則皆在環評會議發言，統一口徑批開發單位的民眾溝通不足，2024年用問卷詢問意見，卻沒提到風機的低頻噪音及眩影，而風機直接受影響的是尖鹿里，卻加上其他里的問卷數才將贊成建設拉到57％，調查失真，同時眩影在全年影響高達173小時，遠超國際標準，地方磚瓦建物也無法僅靠氣密窗就擋住噪音，且開發範圍還有國中小，以及台電公司也設3座風機，沒有累加評估，反對再設陸域風機。

    環評委員也針對民眾溝通等要求開發單位重新說明，且風機眩影問題在秋、冬兩季每天會影響2到3小時，「影響太可怕」，以及民眾戶外活動也恐受干擾，還有樹木移植，也討論到此開發案只有發電量8.6MW，應考量開發案在綠能、環境及社會效益等三方面衡平，經閉門討論後，今要求該案補件再審，需檢核眩影影響模擬的合理性，加強當地居民溝通，並補充承諾的178棵大於10公分的喬木移植計畫。

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