壓力好大！雲林飼主50萬尋「美琪」掀熱潮 彰化尋狗飼主：我只有2萬

雲林有飼主祭50萬元協尋愛犬「美琪」，掀尋狗熱潮，最終愛犬尋獲。（資料照）

飼主尋狗壓力大！雲林有飼主懸賞50萬元尋找走失的愛犬「陳美琪」，短短2天美琪成功回到主人身邊，台南也有飼主祭出20萬元尋愛犬，高價位重賞尋狗瞬間在網路上炸鍋，有飼主貼文尋狗，反被網友問「有50萬嗎？」還有飼主尋狗稱「我只有2萬」，網友則稱沒有50萬元，但是發個5萬元應該有很多人會幫忙找，有獎金尋獲機會較高。

雲林有飼主24日懸賞50萬元尋找走失的愛犬「陳美琪」，2天後美琪成功回到主人身邊；同樣苦尋走失愛犬的台南1名飼主看到雲林縣懸賞50萬元協尋的「陳美琪」順利回家，也到網路發文懸賞20萬元，希望藉助大家的力量，讓愛犬可以平安回家。

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眼見尋狗賞金從以往5千元至5萬元，瞬間拉高到20萬甚至50萬元，許多發文協尋愛犬的飼主看了心中五味雜陳，有彰化飼主稱看到新聞50萬元2天內找到「美琪」，真心替主人開心，但評估自己財力實在無法負擔，只能拜託大家盡量幫忙協尋愛犬，若找到還是會發賞金答謝；還有飼主稱「我只有2萬元，拜託大家幫忙找愛犬」。

有網友則稱，沒有50萬元，飼主發個5萬元的話，應該也是有很多人會幫忙找愛犬；還有人說趕快把握時間找回來，當地社團群組都發文，有協尋獎金的話找回來機會更高；更有網友直接問「幫忙找有50萬元嗎？」讓其他網友搖頭，飼主心急如焚，愛犬的價值不應用金錢來衡量，有不少人不是為了錢幫忙找狗；憂心往後PO文尋狗都要祭出獎金，讓飼主壓力山大，也扭曲了整個價值觀。

雲林有飼主祭50萬元協尋愛犬「美琪」，掀起一股尋狗熱潮。（資料照）

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