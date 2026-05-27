每月租金5460元起 高雄左營「福山安居」220戶社宅招租

左營「福山安居」社宅220戶招租。（國家住都中心提供）

中央國家住都中心新建的左營「福山安居」社會住宅，共提供220戶招租，即日起開放線上招租，距離高鐵左營站僅900公尺，最便宜的租金只要5460元。

位於左營區華夏路、重忠路與博愛四路街廓的「福山安居」社宅，是地上12層、地下3層建築，交通便捷，與高鐵左營站距離僅900公尺，也可銜接國道10號，交通便捷；附近有文學公園、福山廣場、重仁公園等休憩資源，車行10分鐘即達台積電楠梓園區。

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國家住都中心指出，「福山安居」社宅共釋出220戶，涵蓋套房、二房及三房型，即日起至6月22日申請。

套房型（中低收入戶）只要5460元起，二房型（中低收入戶）9440元起，三房型（中低收入戶）12580元起，預計於9月17日公開抽籤，最快今年12月1日入住，詳情可洽02-89791799。

國家住都中心表示，中央社宅除保留40%戶數提供經濟或社會弱勢族群外，其餘60%均開放符合資格的一般民眾申請。本季配合「住宅法」修正，擴大婚育家庭認定，除既定的「新婚2年內」維持外，育有未成年子女家庭也納入「婚育戶」保留的20%戶數內，租期最長可住6年；若育有學齡前幼兒家庭，總租期最長可達12年。

此外，社宅所在行政區設籍滿1年的「睦鄰戶」保留10%；現任少校階以下或文職薦六職等以下軍職人員、警正四階以下現職警消人員的「軍警消戶」則保留8%。

高雄市都發局長吳文彥強調，除了中央與地方廣建社宅，也鼓勵更多民間房東釋出空屋、加入照顧租屋族行列，參與社宅包租代管計畫的房東享有「3稅有減免」優惠，每屋每月最高1.5萬元的所得稅免稅額，並可享地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率。

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