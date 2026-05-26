何欣純：高鐵應徹底解決延誤問題不得再發生

（記者歐素美攝）

台灣高鐵昨因號誌異常導致嚴重延誤，今天凌晨完成搶修後恢復正常，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，高鐵大延誤攸關高鐵的社會形象及台灣門面問題，高鐵是台灣之光，高鐵應徹底解決這個問題，不可再耽誤旅客時間。

何欣純今天到東勢市場掃街，接受媒體採訪時表示，她昨天一大早搭高鐵北上立法院開會，搭到讓她非常印象深刻、有史以來高鐵第一大延誤，延誤很久，她搭的那班車大概延誤約100分鐘以上，她原訂的那班7點48分發車，結果大槪快8點才發車，上車還是等很久，北上過程高鐵更是走走停停，約10點17分才到台北，總共花了2個多小時。

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何欣純說，當時也有其他立法院同事在該班車上，她當場打電話給交通部長陳世凱，陳世凱也困在上，部長馬上打電話問高鐵到底發生什麼事，並立即進行緊急應變處理，但她覺得問題找到了，但還是沒有辦法解決。

何欣純指出，高鐵針對造成的延誤雖公布賠償方案，但賠償方案不是最優解，因為很多旅客時間的成本都被大延誤，應痛定思痛，她要求交通部讓高鐵趕快解決問題，以後不能再發生，不能再耽誤旅客的時間，而且這攸關高鐵的社會形象及台灣門面問題，高鐵是台灣之光，高鐵應徹底解決這個問題。

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