蕭美琴驚豔嘉義天來美術館 讚小而美清水模建築帶動地方

副總統蕭美琴造訪天來美術館，聽取創辦人王榮文（中）的解說。（王榮文提供）

副總統蕭美琴5月24日下午專程到嘉義縣布袋好美里海灘參與植樹活動後，未公開行程來到義竹鄉天來美術館，對於在純樸的鄉間蓋這樣一座小而美的清水模美術館，讚嘆不已，蕭副總統並對創辦人王榮文蓋美術館在鄉下起的作用予以肯定。

王榮文指出，天來美術館3月31日開幕以來，每週四至週日開放，4月份大約6000位遊客，到5月24日合計超過萬人了。目前週四、五參觀人次大概在150-250人，以雲嘉南地區為主，週末假日平均300- 450人，許多北高等全國遊客，也有部分外國慕名而來，顯示這座田園美術館已獲得熱烈迴響，在Google也有4.7顆星的高評價，遊客對看畫、看建築都普遍給予好評。

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王榮文表示，很高興天來美術館有個好的開始，而且隔壁的王家球舍也跟著活絡了。接下來應該是義竹商圈如何聯合行銷？例如「義竹半日遊」可以買什麼？玩什麼？就讓年輕人去傷腦筋了。

目前王榮文接待友人參觀美術館後，會先徒步兩分鐘到走進義竹國小，博士之鄉的搖籃在此。接著武秀才翁慶春古宅四合院的美麗廢墟在望，再走過去就是拜濟公活佛的修緣禪寺和拜董公真人的慈化寺。緊鄰著廟場即縣定古蹟翁清江古宅，也就是前中研院院長翁啟惠兄弟住居所在，每週六日開放、應是義竹鄉最漂亮建築。右前方50公尺就是司法院前院長翁岳生舊居，他把舊居捐給鄉公所，現在維護得相當好，前庭綠地有李登輝總統送的「源遠流長」勒石。

副總統蕭美琴造訪天來美術館。（王榮文提供）

副總統蕭美琴到嘉義縣義竹參觀天來美術館。（王榮文提供）

副總統蕭美琴參觀天來美術館。（王榮文提供）

副總統蕭美琴觀賞天來美術館的畫展 。（王榮文提供）

副總統蕭美琴與嘉義縣義竹鄉「檜本之森」大小朋友合影。（王榮文提供）

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