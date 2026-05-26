中市北屯人口高達32萬 新增「88區」公車

交通局為強化廍子地區公共運輸，新增88區公車便利民眾通勤通學。（市府提供）

台中市北屯區人口高達32萬，新社區及學校林立，大眾運輸需求更為迫切，尤其廍子地區人口移入愈來愈多，亦新設廍子國中，台中市政府交通局6月1日起將新增「88區」公車，將自現有「麗園公園」端點行駛至「捷運四維國小站」，每日開行9車次，加上88路每日營運16班次，班距更密集，發車時間配合就學、通勤時段。

交通局長葉昭甫表示，台中市總人口數將突破287萬人，其中北屯區人口大量移入，不但是全市最大行政區，人口更達到了32萬，為滿足當地交通需求，經協調中鹿客運於目前的88路公車路線之外，6月1日起再新增試辦88區路線，還規劃行經台鐵「太原」及捷運「四維國小」2站。

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交通局表示，88路行經廍子地區多個新落成的大型社區，搭乘需求持續增加，且行經廍子國中、廍子國小、軍功國小、東山高中、三光國中、文昌國小及四維國小等7所學校。

其中廍子國中將於115學年度第1學期開始招生，考量通學服務，交通局今年1月1日已先行調整88路公車停靠「廍子國中/國小」站點，更進一步協調中鹿客運將車輛及人力投入88區公車，相較原有88路僅三分之一路程，使88區新增1部公車就可班次倍增，搭乘公車更方便。

交通局指出，新上路的88區公車，不僅連結當地多所學校讓當地學子通學更加方便，並加強和順路、建和路及軍福十三路等路段交通服務，大幅提升該地區與軌道交通連結，兩條路線每日發車班次合計25班次，班距更密集、候車時間縮短，提升整體服務品質。

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