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    首頁 > 生活

    2月前救援受困水溝鬆獅犬 嘉縣家畜所查出遭棄養、罰彰縣飼主11萬

    2026/05/25 12:27 記者林宜樟／嘉義報導
    一隻鬆獅犬受困在嘉義縣大排。（嘉義縣政府提供）

    一隻鬆獅犬受困在嘉義縣大排。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣家畜疾病防治所3月2日救援一隻受困於大排水溝的鬆獅犬，經查，該犬隻已辦理寵物登記，但通知彰化縣張姓飼主限期領回並說明時，飼主卻置之不理；張姓飼主棄養事實明確，家畜所依法嚴懲，合併處以11萬元罰鍰，並將其列入不得認養動物的黑名單。

    嘉義縣家畜所表示，今年3月2日接獲民眾通報，民雄鄉正大路一段附近大排水溝內有犬隻受困，情況危急，家畜所派遣動物保護管制人員趕赴現場，成功將該隻鬆獅犬救起。

    經查，該犬隻已完成寵物登記，飼主為居住在彰化縣員林市的張姓男子，家畜所通知張男限期領回犬隻並說明原委，但張男逾期未到場處理，未提出合理說明，棄養行為屬實。

    嘉義縣家畜所指出，張男除涉嫌棄養鬆獅犬，鬆獅犬也「未完成絕育」及「未施打狂犬病疫苗」，違規情事明確，違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」相關規定，家畜所依法合併裁處11萬元罰鍰，並沒入該犬隻，張男身分資訊將依法列入全國不得再認養動物管制名單，以維護動物福利與公共安全。

    嘉義縣家畜所強調，為犬貓完成「寵物登記」、「絕育」及「定期施打狂犬病疫苗」是飼主基本義務，寵物絕非可任意丟棄的物品，棄養行為造成動物極大的痛苦，更可能衍生流浪動物、交通安全及傳染病傳播等社會公共問題，民眾若因故確有無法續養，應循合法管道尋求協助，切勿將動物任意棄置，而民眾若發現疑似棄養、虐待或傷害動物，可電嘉義縣動物保護專線1959或05-3620025通報。

    嘉義縣動保人員救援鬆獅犬。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣動保人員救援鬆獅犬。（嘉義縣政府提供）

    鬆獅犬被救起，但飼主不來領回。（嘉義縣政府提供）

    鬆獅犬被救起，但飼主不來領回。（嘉義縣政府提供）

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