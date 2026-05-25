新北敬老卡點數用不完、偏鄉用不到 議員促部分發放現金

新北市議員許昭興建議，敬老卡點數可用於搭乘「青春山海線」雙層觀光巴士。（記者黃政嘉攝）

新北市敬老卡7月起點數將從每月480點提高至600點，市議員林裔綺今天在市政總質詢指出，目前敬老卡是專屬健康長者的社會福利，對於偏鄉或行動不便的長輩根本用不到，她建議開放至診所掛號、合作藥局等使用，若系統建置困難，部分直接發放現金。市長侯友宜表示，敬老卡多元使用是市府的目標，將納入整體評估，6月1日提出完整報告。

市議員許昭興說，台北市規劃「長青樂活遊」專案，提供長輩搭乘雙層巴士，暢遊北市各景點，可刷敬老卡扣抵50點，新北市今年也推出「青春山海線」雙層觀光巴士1日遊行程，限量優惠價988元，因費用較高，希望開放使用敬老卡扣抵部分點數，減輕長輩負擔。

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侯友宜回應，「很好的提議」，鼓勵長輩走出家門吃喝玩樂，相關意見市府會納入整體性思考，讓敬老卡多元使用是市府的政策目標。

交通局長鍾鳴時補充，因應淡江大橋通車，交通局推出淡水到八里觀光公車，6月11日正式營運，假日發車，行經淡水及八里熱門景點，長輩可以使用敬老卡扣點數搭乘，或是購買1日券49元。

林裔綺表示，新北敬老卡早期以交通用途為主，但是偏鄉大眾運輸不普及，美其名是社會福利，實際上是健康長輩專用，根本不符合偏鄉或行動不便長者需求，根據統計，約有6成長者從未使用過敬老卡，即便7月起點數增加，只是讓行動自由的健康長者受惠，對於偏鄉或行動不便的長者，恐產生強烈的被剝奪感。

林裔綺認為，敬老卡若被視為照顧長輩的社會福利，就不能用「交通卡」的思維規劃，建議開放至農會、合作藥局、代買服務、診所掛號、停車費用扣抵等項目，若系統建置困難，把敬老卡從480點提升到600點增加的120點，直接轉換成現金，只需要5億6000萬元預算，不會造成市府財政困難。

侯友宜說，敬老卡目的是鼓勵長輩出門走走，因為外縣市長輩人數不多，後端系統比較簡單，有些項目市府現階段做不到，但是會去思考、解決問題，各種建議都會納入討論、評估，只要能照顧長輩，市府都願意去做；至於發放現金，今年未編列相關預算，仍要盤點財政狀況，6月1日提出檢討報告。

新北市議員林裔綺今天質詢敬老卡使用問題。（記者賴筱桐攝）

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