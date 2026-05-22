澄清湖運專區完成議約 棒球場大螢幕下個球季前完成

澄清湖棒球場。（高市府提供）

俗稱澄清湖棒球場運專區的「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都市更新案」，高市府4月初宣布最優申請人，由中信金集團的台灣人壽保險公司獲選；高市府日前已與台壽保進行議約，今年會完成簽約，市議會邱俊憲昨（21）日下午於議會質詢，確定球場大螢幕將於下個球季前完成更新，也會讓得標者認養球場。

「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」土地所有權人為高雄市，透過權利變換模式，規劃引入商業零售、休閒遊憩、醫療養生、餐飲、住宿等複合發展型態。實施者並應承諾租賃澄清湖棒球場9年11個月，年租金270萬；並須捐贈湖棒球場外野計分大螢幕，或捐贈1億元給市府自行辦理。

請繼續往下閱讀...

得標的台灣人壽表示，預計興建6棟建築，包括3棟商旅、1棟都更及健身中心、2棟出租住宅，並規劃支持以澄清湖棒球場為主場的職棒球隊，推動運動觀光。

議員邱俊憲昨天下午針對此議題，於總質詢時詢問市府最新進度。高雄市祕書長郭添貴表示，近日已與得標者（台灣人壽）進行議約，今年會完成簽約。針對球迷最關心的球場大螢幕，也確定會於下個球季前完成更新，並完成認養棒球場。

邱俊憲指出，運專區新建築物中，將會有1千坪的鳥松區國民運動中心；球場附近的公墓，明年也會開始啟動整理，早日改善環境；另針對澄清湖棒球場有鳥害問題，他建議可用雷射驅鳥器，運發局正研議可行性。

根據運發局規劃，澄清湖棒球場外野區大螢幕，將從雙螢幕整合成單一巨大型螢幕，長38.4公尺、高8.65公尺的豪華觀賽畫面，明年將為球迷帶來全新的觀賽體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法