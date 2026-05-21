戴瑋姍建議YouBike裝手機架 侯友宜：願向捷安特公司建議

新北市議員希望市府向捷安特公司溝通，能在公共自行車YouBike增設手機架，方便導航。（資料照）

自行車被法規歸類為「慢車」，如邊騎車邊用手機，可能挨罰至少300元。新北市議員戴瑋姍今（21）日在市政總質詢中表示，部分YouBike租賃點較為隱蔽，使用者可能需要導航，希望市府向捷安特公司溝通增設手機架。市長侯友宜、交通局長鍾鳴時表示，議員建議很有趣，YouBike的APP目前也沒有路線引導功能，APP、車體裝備應隨時代進步，會轉達建議給捷安特公司。

戴瑋姍指出，現在用路人多依賴導航找路，但「道路交通管理處罰條例」規定，行進間以手持方式使用行動電話，可處至少300元罰鍰，導致YouBike使用者必須騎一段就停下來看導航找路，十分不便，網友還要用橡皮筋DIY把手機綁在車頭，盼市府建議捷安特公司安裝手機架，國外已在推行類似裝備，加強便利性，或許還能進一步提升YouBike使用率。

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侯友宜、鍾鳴時回應，議員的建議很有趣，現行APP也沒有租賃點導航，僅有顯示站點，APP功能與車體設備都有進步空間，會轉達建議給捷安特，希望讓大家騎車更便利。

此外，戴瑋姍指出，中央4年前已修法授權地方政府訂定電動滑板車可行駛路段，試問新北目前規劃？她理解一次大範圍開放有難度，市府是否考慮開放部分區域，如河濱等處？

侯友宜、鍾鳴時表示，希望運具要有全國統一規範，像法令有針對汽車所需配備、車牌、檢驗進行規範，也對駕駛人有法定要求，目前基於行人安全、駕駛人交通安全考量，暫不考慮對河濱地區開放，仍盼交通部針對電動滑板車做出全國一致性規範。

新北市長侯友宜（中）今赴市議會接受市政總質詢，議員戴瑋姍（右）希望市府能向捷安特公司溝通，在公共自行車YouBike增設手機架。（記者黃子暘攝）

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