竹市國中小校長遴選啟動 至少7校校長輪動、8月上任

新竹市近期有多所國中小學的校長辦理遴選作業，預計6月底完成遴選。其中三民國中校長丁淑觀因屆齡將辦理退休。（記者洪美秀攝）

新竹市建功高中校長林國松申請退休後近期已遴選出新校長由新竹高中學務主任呂順結接任，而三民國中校長丁淑觀則因屆齡退休，近期也遴選出由內湖國中校長劉惠芬接任新校長。另東園國小校長曾玉蓮因任期屆滿，新校長已遴選由關東國小校長李瑞剛接任，目前包括關東國小和內湖國中已在進行新校長遴選作業，預計竹市這波至少有7所學校校長會輪動，並在8月1日就任。

三民國中校長丁淑觀曾任培英及三民國中校長，推動校務獲家長肯定，因屆齡65歲退休，校長職缺已在5月初進行新任校長遴選，確定由內湖國中校長劉惠芬接任。目前教育處已啟動內湖國中校長遴選作業，有候用校長參與遴選。另東園國小校長曾玉蓮因任期屆滿，新校長已遴選出由關東國小校長李瑞剛接任，教育處刻正辦理關東國小校長遴選作業，據悉有現任校長參與遴選，可望近期遴選出新任校長。

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教育處表示，除三民國中及東園國小和華德福學校及建功高中校長已完成新任校長遴選，接下來還會辦理內湖國中及關東國小的校長遴選，若有現任校長參與遴選接任，就會繼續辦理校長遴選，預計6月底完成校長遴選作業，新任校長8月1日上任。

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