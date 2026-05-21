嘉義朴子水道頭工程影響園區營運 議員促縣府補償受災店家

縣議員詹琬蓁認為，水道頭文創聚落園區內店家因工程生意受到影響，縣府應有補償措施。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

嘉義縣朴子市嘉藝點水道頭文創聚落有水道頭文化地標及日式宿舍群，是當地知名文創景點，有多間店家進駐營運，縣議員詹琬蓁今天在縣議會總質詢時說，園區去年10月進行電纜下地暨人行道改善工程，工程已申報完工，但她本週前往現勘，卻發現仍有大量交通錐、欄杆及廢棄物未清等問題，施工期間營運店家生意更受影響，要求縣府應有補償措施；縣長翁章梁表示，請建設處督導施工廠商儘速處理，補償措施還需討論。

詹琬蓁表示，水道頭文創聚落獲內政部國土管理署補助，核定800萬元經費，由縣府建設處進行電纜下地暨人行道改善工程，去年10月開工，今年5月18日申報完工，經她現勘，仍有大量交通錐、欄杆及廢棄物未清等問題。

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詹琬蓁表示，水道頭文創聚落園區內經營的店家每年7月左右簽約，但去年營運沒幾個月園區就開始施工，工程施工7個月期間生意受到影響，卻仍需支付租金，縣府應有補償措施。

詹琬蓁也說，水道頭文創聚落管理營運計畫連續3年都由台中市的同一間公司得標進行管理營運，1年經費達600萬元，標案評選委員有3人是外聘委員，4人是文觀局官員，局內官員比外聘委員更多，要求縣府確認招標過程是否合乎規定。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，該公司於2024年起投標，經外聘委員公開評選得標經營，績效報表獲得委員認可。

翁章梁說，改善工程本月完工，完工後需撤除的工具、廢棄物等，請建設處督導施工廠商儘速處理，補償措施部分還需討論。

朴子水道頭是知名文化景點。（記者林宜樟攝）

水道頭文創聚落工程申報完工，現場仍有許多工具及廢棄物未清。（詹琬蓁提供）

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