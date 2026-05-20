520送暖！北斗肉圓生變身喜樂水餃愛心站 16年公益情再升級

彰化知名小吃「北斗肉圓生」，連續16年招待二林喜樂保育院師生用餐，近日再變身喜樂水餃愛心站，延續升級公益情。（記者陳冠備攝）

曾榮登國宴美食的彰化知名小吃「北斗肉圓生」，與喜樂保育院有16年的公益情誼，從年年招待弱勢師生用餐、捐贈義賣肉圓，到今（20）日正式成為「喜樂水餃」的愛心銷售站，為這份暖心合作再升級。第4代業者范振森謙稱，家中長輩常告誡「取之社會，用之社會」，賺錢就要回饋，讓後代學習延續，對社會有所奉獻。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦，今日帶領近30名師生來到北斗肉圓生，店家端出熱騰騰的招牌肉圓熱情款待，同時宣布店面正式成為喜樂水餃的實體販售點。林玉嫦感動地說，喜樂水餃雖有多處銷售點，但這是首次與美食觀光名店合作，業者大方提供據點做公益的精神，令人敬佩。

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今天是520，感謝肉圓生的長期對喜樂的愛心。林玉嫦感性表示，並透露一段溫馨故事，原來北斗肉圓生16年來長期支持喜樂，不僅固定招待院生用餐，也多次捐贈肉圓作為公益義賣品。最近店家更主動提出，希望設置常態性公益銷售站，透過遊客人潮提升喜樂水餃曝光與買氣。

第5代接班人范豐麟表示，從小跟著家人參與公益，送肉圓到二林喜樂，深刻體會「手心向下」的快樂，認為除了送肉圓，還能做得更多，於是萌生設置愛心銷售站的想法，店內特別增設喜樂水餃專屬冷凍櫃，希望讓來吃肉圓的遊客，也能順手支持公益，用行動力挺身障朋友。

北斗肉圓生端出熱騰騰的招牌肉圓，熱情款待喜樂院生。（記者陳冠備攝）

肉圓生第5代接班人范豐麟（右）表示，從小跟著家人參與公益，體會「手心向下」的快樂，認為除了送肉圓，也萌生設置愛心銷售站的想法，盼透過遊客人潮提升喜樂水餃曝光與買氣。（記者陳冠備攝）

北斗肉圓生第4代業者范振森表示，家中長輩常告誡「取之社會、用之社會」，有能力就該回饋社會，也希望將這份理念傳承給下一代。（記者陳冠備攝）

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