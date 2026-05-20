嚇死人！苗栗公墓旁天黑突傳英文女聲 台電要管了

有民眾晚間行經苗栗縣公館鄉第11公墓前的苗23線，被女性講英文的聲音嚇到，原來是路旁電桿的小型喇叭發出。（圖由民眾提供）

有民眾晚間行經苗栗縣公館鄉第11公墓前的苗23線，被突然冒出的女性講英文的聲音嚇著，發現原來是路旁電桿上的小型喇叭所發出，PO網引發討論。對此，台電苗栗區營業處表示，將派員會同當地警方及村里長等人員至現場確認該喇叭是否為當地人士裝設，倘查無喇叭裝設所有人，將會同警方及村里長先行拆除，以免影響當地村里安寧。

網友於Threads發文，「認真問 在苗栗公館的田間小路 是誰放這種音響喇叭？ 天黑走過去突然冒出聲音真的會嚇死….」，並附上影片顯示，電桿上裝設的小型喇叭播放出女性講英文的聲音，依稀可聽見「PRAY」（祈禱）、「GOD」（天神）等字，疑似為傳教福音。

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此篇發文引發討論，有網友指出，該處位於公館鄉第11公墓前的苗23線，真的會被嚇到。另有網友分享，「超好笑 上次去深山也有遇到 我以為有外國人墜谷 害我像一個白癡一直喊Is anyone here?（有人在嗎）」

台電苗栗區營業處表示，今（20）日網路社群Threads討論有關苗栗縣公館鄉鄉間小路電桿遭不明人士擅自於本處電桿裝設感應式喇叭擾亂民眾安寧一事，將派員會同當地警方及村里長等人員至現場確認該喇叭是否為當地人士裝設，倘查無喇叭裝設所有人，將會同警方及村里長先行拆除，以免影響當地村里安寧。

台電苗栗區營業處表示，倘查無喇叭裝設所有人，將會同警方先行拆除。（圖由民眾提供）

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