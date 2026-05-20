卓榮泰出席「桃水竹送」貫通典禮 桃竹竹首長爭取關愛眼神

行政院長卓榮泰出席「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，一一回應桃竹竹地方首長提出的問題。（記者謝武雄攝）

行政院長卓榮泰今天（20日）出席「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，桃竹竹首長也利用難得機會爭取關愛眼神，其中，桃園市政府秘書長溫代欣呼籲中央、地方共同做好航空城開發；新竹市副市長林琨瀚強調竹科二期重要性；新竹縣長楊文科呼籲解決寶山水庫徵收時的歷史共業。卓榮泰逐一回應，強調中央跟地方是最佳拍檔。

卓榮泰回應，難得在重大工程中有3位地方上的首長一同參與；其中，桃園航空城問題，依原計畫時程進行，也拜託市政府扮演中間人的一些角色，讓地方的聲音能夠得到各方面的照顧，讓工程能夠順利的進行。

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至於竹科二期部分，卓榮泰說，竹科二期是桃竹苗大矽谷計畫核心，也承接著台灣對全世界高科技產業重要的責任，中央跟地方一定要充分的合作，將二期的擴大工程能夠依序順利的來展開。

對於新竹縣寶山水庫徵收問題，卓榮泰說，經濟部水利署已經將寶山水庫未徵收部分納入寶山水庫第三期計畫當中，與地方共同來面對一起來解決，至於南勢溪水引入石門水庫，確保水庫水源充沛，也是很好的建議。

溫代欣提到，石門水庫在民國53年啟用時，淹沒區民眾被迫遷移被稱為水庫移民，希望中央多給他們一些關注；另外，桃園航空城移民，也需要得到中央更多關心、支持。

楊文科則向卓榮泰喊話，面對極端氣候威脅，石門水庫也常出現乾旱問題，建議將南勢溪水引入石門水庫，確保水庫水源充沛，若工程成功推進，將來北勢溪接翡翠水庫，如此一來水源將源源不絕，北台灣用水也保證無虞。

另外，寶山水庫開發時，只徵收到滿水位以上1公尺地方，在往上就不徵收，但之後的全部徵收，導致當地民眾至今仍在抗議，也感謝中央將徵手問題納入寶山第三水庫可行性規畫的執行項目，盼中央加速核定，還民眾公平正義。

林琨瀚說，新竹市政府提報規劃392.5公頃的「竹科二期」計畫，未來將帶動科技產業聚落持續擴張，期待院長給新竹市政府最大的助力，請中央部會加速審認。

行政院長卓榮泰出席「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，一一回應桃竹竹地方首長提出的問題。（記者謝武雄攝）

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